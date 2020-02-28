У будівлі ДБР сталася бійка за участю депутата Дубинського

Під стінами Державного бюро розслідувань (ДБР) сталася бійка між депутатом Олександром Дубинським і учасниками акції в підтримку п'ятого президента України Петра Порошенка, який у п'ятницю, 28 лютого, прибув на допит в ДБР.

Зокрема, як повідомляє журналістка Марія Мадзігон, люди не пропускали народного обранця до його автомобілю, супроводжуючи вигуками "Ганьба" і "Дубинський чорт".

Для того, щоб політик зміг дістатися до машини, поліція взяла його "на кільце". Нардеп в результаті події не постраждав.

Нагадаємо, сьогодні Петро Порошенко прийшов на допит до Державного бюро розслідувань. За його словами, Шевченківський суд Києва "скасував постанову слідчого про відмову нам в закритті кримінальної справи, по якій ми запрошені на допит".

РБК-Україна писало, що на початку грудня Держбюро почало розслідування про можливу державну зраду Порошенко під час підписання Мінських угод.

Проте, раніше повідомлялося, що ДБР проводить розслідування у 13 кримінальних процесах з участю п'ятого президента України Петра Порошенка.