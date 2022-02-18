Дружина Павліка в прозорій білизні влаштувала сміливий фотосет: такою ви її ще не бачили

"Красива нижня білизна корисна для ментального здоров'я", - вважає Катерина і підтверджує це пікантним фотосетом.

Катерина Репяхова показала фігуру в білизні (instagram.com/repyahovakate)

Дружина артиста знялася в комплекті білосніжної мереживної білизни. Вона накинула довгий тонкий напівпрозорий халатик, приспустивши його, для більше пікантності, одягла на шию довгий ланцюжок, підкресливши область декольте. Фінальний штрих - білі босоніжки на стійкому каблуці.

"Для того, щоб відчувати себе впевненою - все повинно бути ідеально навіть там, де ніхто не бачить. Вважаю, що красива білизна робить жінку більш впевненою у власній привабливості, підіймає самооцінку і настрій", - навела аргументи дружина артиста.



Катерина висловилася про любов до себе (instagram.com/repyahovakate)

"Красива білизна - це в першу чергу турбота про себе. Ми у себе одні та життя таке швидкоплинне, що жити потрібно тут і зараз для себе і максимально радуючи себе", - переконана Репяхова.

Також вона зізналася, що одягла для фотосету знаковий комплект і назвала його "любов'ю з першого погляду". Підписники завалили дружину співака компліментами.

До слова, Катерина запускає власний бізнес і вже орендувала приміщення в офісному центрі, а зараз зайнята ремонтом і оформленням інтер'єру.

"Попереду розвиток трьох напрямків бізнесу, в яких буде задіяна велика кількість людей. Це буде дуже красиво, якісно і з високим рівнем сервісу", - запевнила вона.