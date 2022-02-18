Жена Павлика в прозрачном белье устроила смелый фотосет: такой вы ее еще не видели

"Красивое нижнее белье полезно для ментального здоровья", - считает Екатерина и подтверждает это пикантным фотосетом.

Екатерина Репяхова показала фигуру в белье (instagram.com/repyahovakate)

Жена артиста снялась в комплекте белоснежного кружевного белья. Она набросила длинный тонкий полупрозрачный халатик, приспустив его, для больше пикантности, надела на шею длинную цепочку, подчеркнувшую область декольте. Финальный штрих – белые босоножки на стойком каблуке.

"Для того чтобы чувствовать себя уверенной - все должно быть идеально даже там, где никто не видит. Считаю, что красивое белье делает женщину более уверенной в собственной привлекательности, поднимает самооценку и настроение", - привела аргументы жена артиста.



Екатерина Репяхова высказалась о любви к себе (instagram.com/repyahovakate)

"Красивое белье - это в первую очередь забота о себе. Мы у себя одни и жизнь так быстротечна, что жить нужно здесь и сейчас для себя и максимально радуя себя", - убеждена Репяхова.

Также она призналась, что надела для фотосета знаковый комплект и назвала его "любовью с первого взгляда". Подписчики завалили жену певца комплиментами.

К слову, Екатерина запускает собственный бизнес и уже арендовала помещение в офисном центре, а сейчас занята ремонтом и оформлением интерьера.

"Впереди развитие трёх направлений бизнеса, в которых будет задействовано большое количество людей. Это будет очень красиво, качественно и с высоким уровнем сервиса",- заверила она.