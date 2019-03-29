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Зірка "Орла і Решки" відмовилася від українського паспорта

STYLERПерсони    29.03.2019 - 16:10
Зірка "Орла і Решки" відмовилася від українського паспорта
Жанна Бадоєва (скріншот)

Жанна Бадоєва з "Орла і Решки" вирішила змінити українське громадянство на італійське

Ведуча "Орла і Решки" Жанна Бадоєва відмовилася від українського паспорта і стала громадянкою іншої країни. Про це екс-українська телеведуча заявила в інтерв'ю Ірині Шихман у проекті "А поговорить?".

Зірка &quot;Орла і Решки&quot; відмовилася від українського паспорта

Скріншот

За словами Бадоєвої, на такий крок вона зважилася після того, як вона вийшла заміж за уродженця Львова і бізнесмена з Італії Василя Мельчинина.

Зірка &quot;Орла і Решки&quot; відмовилася від українського паспорта

Скріншот

"Я виїхала з Києва... Вже шостий рік. Я там нічого не веду, вони мене вже забули. Я працюю в розважальному слоті, тому, в принципі, я розважаю людей всього світу. А в інтернеті зі мною можуть розважатися все", - сказала Жанна.

Також Бадоєва зізналася, що ніколи не замислювалася над тим, що про неї будуть думати і говорити в Україні після того, як вона пішла працювати на пропагандистський "Перший канал".

Жанна Бадоєва (відео: YouTube/А поговорити?)

Нагадаємо, що не так давно Бадоєва вляпалася в гучний скандал. Так, ведуча прийшла на передачу "Вечірній Ургант", де повідомила, що саме вона придумала ідею телепередачі "Орел і Решка". Однак продюсеру Нателлі Крапівіній подібні заяви не сподобалися і вона вирішила прояснити ситуацію.

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