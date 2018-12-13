"Вам тут не раді": фанати ледь не зірвали матч "Шахтаря" в Києві (фото, відео)

Матч Ліги чемпіонів між донецьким "Шахтарем" і французьким "Ліоном" міг не відбутися через неналежну поведінку фанатів на НСК "Олімпійський".

Так, на центральній трибуні стадіону вболівальники (швидше за все, київського "Динамо" - принципового суперника "гірників") вивісили величезний банер, на якому було написано: "Шахтар, вам тут не раді". Полотно провисіло аж до стартового свистка.

Початок матчу (фото: instagram.com/vladmoskovenko)

Банер на "Олімпійському" (фото: instagram.com/shakhtar_donetsk1936)

Скріншот з відео

Крім того, перед самим початком матчу, коли футболісти вже були на полі, а суддя готувався дати сигнал про початок важливого для обох команд поєдинку, невідомі кинули на поле фаєр. Через це початок матчу було затримано.

Шахтар, вам тут не раді! Шахтар та його власник мають пам'ятати, що в нашому місті їм не раді! Київ завжди буде біло-синім! Опубліковано WBC Ультрас Динамо Середа, 12 грудня 2018 р.

Відео: facebook.com/wbc.kyiv

Відзначимо, що якщо б заворушення продовжилися, суддя мав би повне право відвести команди в підтрибунне приміщення.

Скріншот з відео (instagram.com/joseph_dishlanian)

Початок матчу (фото: instagram.com/vladmoskovenko)

Початок матчу (фото: instagram.com/vladmoskovenko)

Оцінку діям фанатів тепер повинні дати правоохоронні органи та УЄФА. Не виключено, що стадіон дискваліфікують і наступний матч на "Олімпійському" пройде без глядачів.

Нагадаємо, що в заключному турі найпрестижнішого клубного турніру континенту "Шахтар" втратив перемогу над "Ліоном" і покинув Лігу чемпіонів. Тепер "гірники навесні зіграють у Лізі Європи.

Також ми писали про те, що перед цим футбольним матчем поліція затримала 27 осіб, які провокували правоохоронців" біля спортивного комплексу.