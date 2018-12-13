ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Вам тут не раді": фанати ледь не зірвали матч "Шахтаря" в Києві (фото, відео)

STYLERСпорт    13.12.2018 - 11:38

Матч Ліги чемпіонів між донецьким "Шахтарем" і французьким "Ліоном" міг не відбутися через неналежну поведінку фанатів на НСК "Олімпійський".

Так, на центральній трибуні стадіону вболівальники (швидше за все, київського "Динамо" - принципового суперника "гірників") вивісили величезний банер, на якому було написано: "Шахтар, вам тут не раді". Полотно провисіло аж до стартового свистка.

&quot;Вам тут не раді&quot;: фанати ледь не зірвали матч &quot;Шахтаря&quot; в Києві (фото, відео)

Початок матчу (фото: instagram.com/vladmoskovenko)

&quot;Вам тут не раді&quot;: фанати ледь не зірвали матч &quot;Шахтаря&quot; в Києві (фото, відео)

Банер на "Олімпійському" (фото: instagram.com/shakhtar_donetsk1936)

&quot;Вам тут не раді&quot;: фанати ледь не зірвали матч &quot;Шахтаря&quot; в Києві (фото, відео)

Скріншот з відео

Крім того, перед самим початком матчу, коли футболісти вже були на полі, а суддя готувався дати сигнал про початок важливого для обох команд поєдинку, невідомі кинули на поле фаєр. Через це початок матчу було затримано.

 
Шахтар, вам тут не раді!

Шахтар та його власник мають пам'ятати, що в нашому місті їм не раді! Київ завжди буде біло-синім!

Опубліковано WBC Ультрас Динамо Середа, 12 грудня 2018 р.

Відео: facebook.com/wbc.kyiv

Відзначимо, що якщо б заворушення продовжилися, суддя мав би повне право відвести команди в підтрибунне приміщення.

&quot;Вам тут не раді&quot;: фанати ледь не зірвали матч &quot;Шахтаря&quot; в Києві (фото, відео)

Скріншот з відео (instagram.com/joseph_dishlanian)

&quot;Вам тут не раді&quot;: фанати ледь не зірвали матч &quot;Шахтаря&quot; в Києві (фото, відео)

Початок матчу (фото: instagram.com/vladmoskovenko)

&quot;Вам тут не раді&quot;: фанати ледь не зірвали матч &quot;Шахтаря&quot; в Києві (фото, відео)

Початок матчу (фото: instagram.com/vladmoskovenko)

Оцінку діям фанатів тепер повинні дати правоохоронні органи та УЄФА. Не виключено, що стадіон дискваліфікують і наступний матч на "Олімпійському" пройде без глядачів.

Нагадаємо, що в заключному турі найпрестижнішого клубного турніру континенту "Шахтар" втратив перемогу над "Ліоном" і покинув Лігу чемпіонів. Тепер "гірники навесні зіграють у Лізі Європи.

Також ми писали про те, що перед цим футбольним матчем поліція затримала 27 осіб, які провокували правоохоронців" біля спортивного комплексу.

У Києві метро змінить графік через футбол "Шахтар" втратив перемогу над "Ліоном" і залишає Лігу чемпіонів
Новини України ШахтарЛига ЧемпиновФутбол
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся