ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Вам тут не рады": фанаты чуть не сорвали матч "Шахтера" в Киеве (фото, видео)

STYLERСпорт    13.12.2018 - 11:38

Матч Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и французским "Лионом" мог не состоятся по причине неподобающего поведения фанатов на НСК "Олимпийский". 

Так, на центральной трибуне стадиона болельщики (скорее всего, киевского "Динамо" - принципиального соперника "горняков") вывесили огромный баннер, на котором было написано: "Шахтер, вам тут не рады". Полотно провисело вплоть до стартового свистка. 

&quot;Вам тут не рады&quot;: фанаты чуть не сорвали матч &quot;Шахтера&quot; в Киеве (фото, видео)

Начало матча (фото: instagram.com/vladmoskovenko)

&quot;Вам тут не рады&quot;: фанаты чуть не сорвали матч &quot;Шахтера&quot; в Киеве (фото, видео)

Баннер на "Олимпийском" (фото: instagram.com/shakhtar_donetsk1936)

&quot;Вам тут не рады&quot;: фанаты чуть не сорвали матч &quot;Шахтера&quot; в Киеве (фото, видео)

Скриншот из видео

Кроме того, перед самым началом матча, когда футболисты уже были на поле, а судья готовился дать сигнал о начале важного для обеих команд поединка, неизвестные бросили на поле файер. Из-за этого начало матча было задержано. 

 
Шахтар, вам тут не раді!

Шахтар та його власник мають пам'ятати, що в нашому місті їм не раді! Київ завжди буде біло-синім!

Опубліковано WBC Ультрас Динамо Середа, 12 грудня 2018 р.

Видео: facebook.com/wbc.kyiv

Отметим, что если бы беспорядки продолжились, судья имел бы полное право увести команды в подтрибунное помещение.

&quot;Вам тут не рады&quot;: фанаты чуть не сорвали матч &quot;Шахтера&quot; в Киеве (фото, видео)

Скриншот из видео (instagram.com/joseph_dishlanian)

&quot;Вам тут не рады&quot;: фанаты чуть не сорвали матч &quot;Шахтера&quot; в Киеве (фото, видео)

Начало матча (фото: instagram.com/vladmoskovenko)

&quot;Вам тут не рады&quot;: фанаты чуть не сорвали матч &quot;Шахтера&quot; в Киеве (фото, видео)

Начало матча (фото: instagram.com/vladmoskovenko)

Оценку действиям фанатов теперь должны дать правоохранительные органы и УЕФА. Не исключено, что стадион дисквалифицируют и следующий матч на "Олимпийском" пройдет без зрителей.

Напомним, что в заключительном туре самого престижного клубного турнира континента "Шахтер" упустил победу над "Лионом" и покинул Лигу чемпионов. Теперь "горняки" весной сыграют в Лиге Европы.

Также мы писали о том, что перед этим футбольным матчем полиция задержала 27 человек, которые "провоцировали правоохранителей" возле спортивного комплекса.

В Киеве метро изменит график из-за футбола "Шахтер" упустил победу над "Лионом" и покидает Лигу чемпионов
Новости Украины ШахтерЛига ЧемпиновФутбол
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь