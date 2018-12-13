"Вам тут не рады": фанаты чуть не сорвали матч "Шахтера" в Киеве (фото, видео)

Матч Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и французским "Лионом" мог не состоятся по причине неподобающего поведения фанатов на НСК "Олимпийский".

Так, на центральной трибуне стадиона болельщики (скорее всего, киевского "Динамо" - принципиального соперника "горняков") вывесили огромный баннер, на котором было написано: "Шахтер, вам тут не рады". Полотно провисело вплоть до стартового свистка.

Начало матча (фото: instagram.com/vladmoskovenko)

Баннер на "Олимпийском" (фото: instagram.com/shakhtar_donetsk1936)

Скриншот из видео

Кроме того, перед самым началом матча, когда футболисты уже были на поле, а судья готовился дать сигнал о начале важного для обеих команд поединка, неизвестные бросили на поле файер. Из-за этого начало матча было задержано.

Шахтар, вам тут не раді! Шахтар та його власник мають пам'ятати, що в нашому місті їм не раді! Київ завжди буде біло-синім! Опубліковано WBC Ультрас Динамо Середа, 12 грудня 2018 р.

Видео: facebook.com/wbc.kyiv

Отметим, что если бы беспорядки продолжились, судья имел бы полное право увести команды в подтрибунное помещение.

Скриншот из видео (instagram.com/joseph_dishlanian)

Начало матча (фото: instagram.com/vladmoskovenko)

Начало матча (фото: instagram.com/vladmoskovenko)

Оценку действиям фанатов теперь должны дать правоохранительные органы и УЕФА. Не исключено, что стадион дисквалифицируют и следующий матч на "Олимпийском" пройдет без зрителей.

Напомним, что в заключительном туре самого престижного клубного турнира континента "Шахтер" упустил победу над "Лионом" и покинул Лигу чемпионов. Теперь "горняки" весной сыграют в Лиге Европы.

Также мы писали о том, что перед этим футбольным матчем полиция задержала 27 человек, которые "провоцировали правоохранителей" возле спортивного комплекса.