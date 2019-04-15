Мурашки по шкірі: зірка Голосу країни вразила глядачів

Оксана Муха виступить у фіналі шоу
Оксана Муха, яка стала першою фіналісткою "Голосу країни-9", відтворила композицію "Два кольори", чим вразила і глядачів, і суддів. Відео виступу можна переглянути на YouTube-каналі "Голос країни".
"Я буду співати пісню, яку співали мої бабуся, дідусь, мама, тато... Її співала Квітка Цісик. Це - моє життя. Це ті відчуття, які я відчувала вдома. Це - запах України", - прокоментувала перед виступом співачка.
Після виступу виконавиці подякували за проникливе виконання. До речі, користувачі також були вражені талантом Оксани Мухи:
Раніше Оксана Муха вразила глядачів у чвертьфіналі "Голосу країни" виконанням української народної пісні "Ворожка".
Нагадаємо, що дівчина з інвалідністю вразила суддів і глядачів на "Голосі країни".