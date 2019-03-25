Всі плакали: зірка Голосу країни вразила українців (відео)

Виступ Оксани Мухи на шоу Голос країни (9 сезон, 10 випуск) у неділю, 24 березня, з піснею "Шуміла ліщина", вразив глядачів - у залі було видно сльози, а судді аплодували стоячи. Оксана акомпанувала неймовірно потужному вокалу грою на скрипці.

Співачка показла на сцені неймовірну пристрасть, експресію і непідробні почуття.

Оксана Муха з команди Дана Балана на Голосі країни присвятила пісню сьогоднішнім українським реаліям. У народній пісні йдеться про те, як дівчина виходить заміж за нелюба, а сестра дівчини дорікає її в тому, що вона святкує весілля в той час, як їх брат проливає кров на війні.

Голос країни 2019 - виступ Оксани Мухи вразив глядачів (фото: mukha.com.ua)

"Браво, браво. В цій пісні була неймовірно сильна енергія і зміст... Ця пісня про нас зараз. Дякую, що звернули на це увагу", - сказав Потап.

"Грандіозна робота. Я захоплююся", - висловився MONATIK.

Ви довели, що ви - майстер на сцені. Ви - моя фаворитка. Це перше місце", - сказала Тіна Кароль.

"Ви - діамант для цього проекту. Я пишаюся, що ви з нами", - похвалив наставник співачки Дан Балан.

Голос країни 2019 - виступ Оксани Мухи вразив глядачів (відео: YouTube/Голос країни)

Користувачі мережі зізналися, що співачка підкорила їх своїм щирим виконанням.

"Неймовірно, така енергетика, просто вау. Кращий поки виступ";

"Краща. Нічого проти не маю іноземних пісень, але вони всі були сьогодні такі заїжджені, вже по сто разів проспівані на Голосі, що взагалі за живе не брали. Зовсім інша справа Оксана і її щира українська пісня";

"Вона геніальна. Вона незвичайна, така рідна, хоч я і росіянка. Плачу і всю колотить від цієї пісні... І скажу чесно і щиро - Слава землі, що народжує такі пісні і таких людей!"

"Скрипка несподівано і круто! Сильний Вокал! Дуже крута команда у Балана!"

Нагадаємо, на "вокальних боях" Оксана Муха виконала в дуеті з Михайлом Дімовим лемківську пісню "В темну нічку". Балан після приголомшливого номера дав шанс продовжувати свій шлях у проекті саме львів'янці.