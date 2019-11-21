Рабінович за 10 годин телемарафону жорстко пройшовся по новій владі Зеленського

Народний депутат і співзасновник Опозиційної платформи - За життя Вадим Рабинович під час великого телемарафону "Діалог з країною" розкритикував Зеленського за невиконання передвиборних обіцянок. Марафон відбувся в середу, 20 листопада.

Марафон "Діалог з країною" з Вадимом Рабиновичем на NEWSONE

Телемарафон на трьох телеканалах – "112 Україна", NewsOne і ZIK – тривав 10 годин. За цей час Вадим Рабинович проаналізував півроку роботи президента Зеленського і прийшов до невтішних висновків – новий керівник країни не виконав своїх передвиборних обіцянок.

За словами парламентарія, першою обіцянкою Зеленського до приходу до влади був закон про народовладдя.

"Це означає, що ми б з вами вирішували – продавати нам землю чи ні, йти нам до НАТО чи ні. Все це повинен вирішувати народ. Але вони почали з якоюсь "турбобрєдятіни", – звернув увагу політик.

Ще одним важливим показником діяльності нинішньої влади народний депутат назвав те, що за час роботи Зеленського було закрито величезну кількість приватних підприємств – понад 167 тисяч.

"Для мене це ключове – що обіцяв нам президент і його партія? Наводжу приклад обіцянок Зеленського: "країна, де стріляють феєрверки тільки на весіллях", "країна, де немає оголошень про роботу в Польщі, а тільки про роботу в Україні". Може, я відстав від життя? Я прошу вибачення, але 167 тисяч приватних підприємств закриті тільки за час роботи Зеленського! Вдумайтеся, наших малих приватних підприємств", – обурився Рабінович.

Він нагадав, що ту надбавку вчителям, яку дав уряд Гройсмана, скасував уряд Гончарука.

"Так що далі? Кланятися і говорити, що у нас все добре? Українці все ще вірять в те, що Зеленський зможе що-небудь змінити. У всіх нас була величезна надія на Зеленського. Я не кажу, що ми повністю втратили цю надію, незважаючи на те, що на сьогоднішній день жодна з обіцянок поки що не виконана", – зазначив парламентарій.

Народний депутат підкреслив, що ще під час каденції п'ятого президента України Петра Порошенко подав законопроект, яким пропонував встановити на законодавчому рівні покарання політиків за невиконання передвиборних обіцянок. Проте до цих пір його ніхто не розглянув.

"Поки ж ми чуємо "стару пісню", коли кожна нова влада "звалює" всі проблеми на своїх попередників. Тоді що ми поміняли? Порошенка на Зеленського – різниця в прізвищах? Та мені все одно, яке прізвище у президента! Я хочу, щоб не прізвище змінювалася, не дупа на золотому унітазі, а щоб змінювалася ситуація", – резюмував Вадим Рабинович.