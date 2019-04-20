Найкорисніше шоу: Тодоренко похвалилася новим проектом в Росії (відео)

Регіна Тодоренко в своєму Instagram анонсувала випуск нового шоу на російському телеканалі "П'ятниця". Вона буде головною ведучою проекту, метою якого є допомога молодим мамам. Українська телеведуча заявила, що експерти в галузі медицини, психології, дієтології та дитячого розвитку будуть давати корисні поради, а також розбирати питання про малюків.

Телеведуча Регіна Тодоренко вважає, що головна проблема молодих мам – надлишок часто непотрібної інформації і не завжди правильних gjрад. З цієї причини вона вирішила запустити нове шоу "Регіна+1".

"З першого дня появи мого малюка на світ я тільки й роблю, що задаю питання. Адже якщо до народження малюка я була готова, мені було зрозуміло, як сидіти під час пологів, як лежати, то потім я зрозуміла, що немає довідника, як далі жити! В голові моїй творилася справжня каша. І коли я побачила, що ці питання хвилюють не тільки мене, а ще інших молодих мам, і тих, хто готується ними стати, я зрозуміла, що пора починати розбиратися у всіх цих питаннях разом. Так і вийшло шоу "Регіна+1", - розповідає Тодоренко.

На думку популярної блогерки, поради експертів допоможуть куди більше, ніж статті в інтернеті невідомого авторства.

"Тепер замість того, щоб годинами шукати в Інтернеті відповіді на усі питання молодих мам питання, ми задамо їх професійним лікарям, психологам і дієтологам, які навчать нас краще розуміти, чого хочуть наші діти і як їх правильно виховати" – додала телеведуча.

Регіна Тодоренко запускає шоу для молодих мам (відео: instagram.com/reginatodorenko)

У мережі більшість підтримала ідею створення нового шоу. Деякі стали розпалювати питання про національність Тодоренко і її життя в Росії:

Дуже крута ідея насправді!!!

Яка ж ви молодець!

Супер! Часто недосвідчені батьки читають невірні поради у неперевірених джерелах) приємно, що є можливість висвітлювати потрібні сфери для найменьших.

Я думала ти живеш в Україні.

Регіна, ми вас дуже любимо, але нам незрозуміло, чому ви не хочете повернутися в Україну??

Регіна, переглядаю випуски "Орла і Решки" тільки за Вашою участю. Хочу, щоб було більше шоу з Вами, але їх в Україні не показують. Не думали повернутися?

Нагадаємо, що раніше Регіна Тодоренко випадково "засвітила" обличчя сина. На відео обличчя малюка як і раніше не видно, однак його прекрасно можна розглянути на великому родинному портреті, який висить у кадрі за спиною масажистки.

Ми також повідомляли, що Тодоренко і Топалов пояснили, як стали "кращими" батьками для Майкла. У пари виникає багато питань про виховання і правильний підхід до дитини, відповіді на які вони часто черпають з книг.

До речі, Регіна Тодоренко показала як часом непросто їй доводиться синочком Михайлом. В жартівливій формі вона розповіла, що дитині часто доводиться не за смаком і вона голосно повідомляє про це.