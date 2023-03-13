Украинцев призывают приобщиться к созданию новой музыкальной истории

Где и когда состоится фестиваль

Украинская песня 2023 года традиционно состоится во Львове. Музыкальное действо, точно порадует меломанов, запланировано на 17 июня.

Билеты на фестиваль, который будет принимать локация FESTrepublic уже поступили в продажу - их стоимость стартует от 490 грн. Приобрести их можно по ссылке.

"Сегодня музыка коренным образом изменилась. Она стала оружием. Она придает нам силы для сопротивления злейшему врагу, вдохновляет и поднимает наш дух. Именно поэтому некоторые полузабытые песни приобретают новый смысл. Музыка стала одним из символов несокрушимости духа и силы украинского народа в 2022 году. Кроме того, появилось много новых песен в эти нелегкие для страны времена. Некоторые композиции вы услышите на фестивале Украинская песня", - говорят организаторы.

Уже известный первый хедлайнер проекта - это победители Национального отбора Евровидения - группа TVORCHI. А полный список артистов будет объявлен позже.

TVORCHI на прошедшем фестивале Украинская песня (фото: facebook.com/uapisnya)

Как подать заявку на фестиваль

Если у вас есть своя группа, или вы являетесь сольным исполнителем (или исполнительницей) и хотите стать участником проекта, нужно отправить заявку на участие.

Анкету участника можно заполнить по ссылке.