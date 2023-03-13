Українців закликають долучитися до творення нової музичної історії

Де і коли відбудеться фестиваль

Українська пісня 2023 традиційно відбудеться у Львові. Музичне дійство, яке точно порадує меломанів, заплановане на 17 червня.

Квитки на фестиваль, який прийматиме локація FESTrepublic, уже надійшли в продаж - їхня вартість стартує від 490 грн. Придбати їх можна за посиланням.

"Сьогодні музика докорінно змінилася. Вона стала зброєю. Вона додає нам наснаги для опору лютому ворогові, надихає та підіймає наш дух. Саме тому деякі напівзабуті пісні набувають нового змісту та сенсу. Музика стала одним із символів незламності духу та сили українського народу у 2022 році. Крім того, зʼявилося багато й нових пісень у ці нелегкі для країни часи. Деякі композиції ви почуєте на фестивалі Українська пісня", - кажуть організатори.

Вже відомий перший хедлайнер проєкту - це переможці Національного відбору Євробачення - гурт TVORCHI. А повний перелік артистів буде оголошений згодом.

TVORCHI на минулому фестивалі Українська пісня (фото: facebook.com/uapisnya)

Як подати заявку на фестиваль

Якщо ви маєте свій гурт, або є сольним виконавцем (чи виконавицею) й хочете стати учасником проєкту, потрібно відправити заявку на участь.

Анкету учасника можна заповнити за посиланням.