Фэшн-блогерша нашла на "секонде" блузу за 15 гривен и показала стильный "лук" (видео)

Блуза за 15 гривен стала основой образа

Необычную вещь блогерша нашла среди одежды на распродаже, где все продавали по одинаковой цене - 15 гривен. Среди множества вещей ее внимание привлекла блуза в черно-белую полоску.

Ее главной особенностью стали декоративные воланы и открытые плечи. Именно эти детали сделали вещь интересной и позволили построить вокруг нее образ, который выглядит значительно дороже своей реальной стоимости.

Блогерша не стала перегружать аутфит большим количеством цветов. Напротив, она сделала ставку на сдержанную черно-белую гамму и добавила несколько акцентных деталей.

С чем носить винтажную блузу

Для нижней части образа фэшн-блогерша выбрала широкие серые брюки свободного кроя. Такой силуэт создал нужный контраст с более декоративной блузой и сделал образ современным и непринужденным.

Отдельную роль сыграла обувь. К широким брюкам она добавила остроносые белые туфли, визуально вытягивающие силуэт и поддерживающие светлую часть полосатой блузы.

Образ дополнили изящная черная сумочка через плечо и массивные украшения золотистого цвета. А черный головной убор с бантом добавил аутфиту ретро-настроения и сделал его более выразительным.

Как сделать бюджетную вещь дорогой на вид

Этот образ хорошо демонстрирует простое правило стилизации: цена отдельной вещи не определяет, насколько дорого будет выглядеть весь комплект. Даже очень бюджетную покупку можно превратить в интересную часть гардероба, если правильно подобрать к ней другие элементы.

В этом случае ключевую роль сыграли пропорции и детали. Свободные брюки уравновесили объемные воланы блузы, остроносые туфли придали элегантности, а золотые украшения сделали образ более собранным.

Не менее важно сочетание фактур. Полосатая ткань блузы, гладкие брюки, блеск металлических украшений и структурированная сумка создают многослойный образ, хотя в нем использована достаточно сдержанная палитра.

Почему стоит присмотреться к вещам на секонде

История с блузой за 15 гривен еще раз показывает, что секонд-хенд может быть не только местом поиска недорогой одежды, но и источником необычных модных находок. Особенно, если не искать конкретный бренд или трендовую вещь, а обращать внимание на интересные фасоны, детали и качество материала.

Воланы, необычный крой, открытые плечи, интересные пуговицы или нестандартный принт могут сделать даже простую вещь основой эффектного образа. А уже с помощью обуви, сумки и украшений можно адаптировать к современному стилю.

Таким образом, главный секрет этого "лука" - не в дорогих покупках, а в грамотном сочетании вещей. Блуза за 15 гривен стала центральным элементом образа, вполне может выглядеть как продуманный аутфит из более дорогого гардероба.