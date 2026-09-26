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Тренды 26 сентября 2026, 21:33

Эрика Колесниченко победила в Нацотборе на Детское "Евровидение"-2026: представит Украину на Мальте

Украину на международном конкурсе в этом году представит 11-летняя Эрика Колесниченко с песней "НЕ колискова".
Юлия Шиканова Юлия Шиканова Редактор-стажер Styler
Эрика Колесниченко (коллаж: Styler)
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Эрика Колесниченко стала победительницей Национального отбора на Детское "Евровидение"-2026. 11-летняя певица из Белой Церкви завоевала право представлять Украину на международном конкурсе, который 24 октября состоится на Мальте.

Кто представит Украину на Детском Евровидении-2026, рассказывает Styler.

В финале за возможность поехать на конкурс соревновались шесть участников: Анастасия Пошедина, Роман Дорошенко, Эрика Колесниченко, Дмитрий Карабет, Марко Сердинский и Злата Солоненко. Победитель определялся по результатам голосования жюри и зрителей в соотношении 50 на 50.

Эрика выступила с песней "НЕ колискова", которую написала музыкальная продюсерша Нацотбора Светлана Тарабарова. По замыслу авторки, композиция является обращением к слушателям о смелости, пробуждении и вере в собственные силы.

Кто такая Эрика Колесниченко

Эрика родом из Белой Церкви. Вокалом она занимается с шести лет, а также увлекается театральным искусством. Юная певица уже исполняла роли Круэллы, Малефисенты, Мэри Поппинс и Ваяны.

Также Эрика занимается верховой ездой и имеет свою лошадь по имени Оски. Она является лауреаткой первой премии международного вокального конкурса в Литве и завоевала призовые места на всеукраинских фестивалях.

С какой песней Эрика поедет на "Евровидение"

На конкурсе Украину будет представлять "НЕ колискова". В песне объединили звучание мюзикла и кейпопа, а ее основная идея - не бояться действовать, верить в себя и собственные мечты. Автором композиции стала Светлана Тарабарова.

Детское "Евровидение"-2026 состоится 24 октября на Мальте в концертном комплексе MFCC в Та-Кале.

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