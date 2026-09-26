Эрика Колесниченко победила в Нацотборе на Детское "Евровидение"-2026: представит Украину на Мальте

В финале за возможность поехать на конкурс соревновались шесть участников: Анастасия Пошедина, Роман Дорошенко, Эрика Колесниченко, Дмитрий Карабет, Марко Сердинский и Злата Солоненко. Победитель определялся по результатам голосования жюри и зрителей в соотношении 50 на 50.

Эрика выступила с песней "НЕ колискова", которую написала музыкальная продюсерша Нацотбора Светлана Тарабарова. По замыслу авторки, композиция является обращением к слушателям о смелости, пробуждении и вере в собственные силы.

Кто такая Эрика Колесниченко

Эрика родом из Белой Церкви. Вокалом она занимается с шести лет, а также увлекается театральным искусством. Юная певица уже исполняла роли Круэллы, Малефисенты, Мэри Поппинс и Ваяны.

Также Эрика занимается верховой ездой и имеет свою лошадь по имени Оски. Она является лауреаткой первой премии международного вокального конкурса в Литве и завоевала призовые места на всеукраинских фестивалях.

С какой песней Эрика поедет на "Евровидение"

На конкурсе Украину будет представлять "НЕ колискова". В песне объединили звучание мюзикла и кейпопа, а ее основная идея - не бояться действовать, верить в себя и собственные мечты. Автором композиции стала Светлана Тарабарова.

Детское "Евровидение"-2026 состоится 24 октября на Мальте в концертном комплексе MFCC в Та-Кале.