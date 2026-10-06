Glovo официально отреагировала на обвинения насчет работы российских военных-курьеров

В сети появилось видео, главный герой которого заявил о возможном проникновении российских военных в Украину под видом курьеров Glovo . Компания решила публично отреагировать на эти утверждения и объяснила, как проходит проверка людей, которые хотят работать на платформе.

Styler со ссылкой на публикацию компании в Instagram рассказывает, что заявили в Glovo и что на сегодняшний день известно об истории, вызвавшей обсуждение в Сети.

Что заявили в Glovo

В компании подчеркнули, что на данный момент не имеют подтверждений озвученным в видео предположениям относительно возможного выполнения доставок военнослужащими российской армии.

"По состоянию на сегодняшний день никаких подтверждений озвученным в видео предположениям нет", - говорится в официальном заявлении сервиса.

В то же время Glovo рассказала о процедуре привлечения курьеров. По данным компании, она предусматривает несколько этапов проверки.

При регистрации кандидат должен загрузить документ, удостоверяющий личность - паспорт или ID-карту. После этого документы проходят первичную проверку.

Следующим этапом является очная подтверждающая проверка. Представители компании повторно проверяют документы во время первичного онбординга.

В Glovo также отметили, что выплаты курьерам осуществляются исключительно на реквизиты украинских банков.

Отдельно компания напомнила о запрете передавать свой аккаунт другому человеку. По словам Glovo, такая передача является грубым нарушением правил платформы и влечет за собой немедленную и безвозвратную блокировку аккаунта.

Готовность сотрудничать с правоохранителями

В Glovo также подчеркнули, что безопасность и прозрачность процессов являются одним из приоритетов компании. Там также сообщили о готовности сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы выяснить все обстоятельства истории.

При этом сама компания пока не подтверждает, что российские военнослужащие действительно работали ее курьерами.

На официальном ресурсе Glovo для курьеров также указано, что желающие могут зарегистрироваться через платформу и пройти соответствующую процедуру присоединения.

"Безопасность, прозрачность процессов и поддержка украинского общества являются для нас безусловным приоритетом. Мы открыты к сотрудничеству с правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств", - резюмировали в Glovo.

С чего началась история о российских военных

Накануне в Сети начали распространять видео, в котором военнослужащий 425-го отдельного штурмового полка Николай с позывным "Киянин" рассказал историю о двух гражданах РФ. По его словам, они якобы попали в Киев из-за района боевых действий в Сумской области, после чего могли несколько месяцев находиться в столице под видом курьеров.

Военный утверждал, что мужчины якобы работали в службе доставки, передвигались по городу, а затем пытались выехать из Украины в Беларусь, где их якобы и задержали пограничники.

После распространения этих заявлений Glovo опубликовала свою позицию и подчеркнула, что подтверждений возможного привлечения российских военных к доставкам в компании на сегодня нет.