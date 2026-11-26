GRIS (2018)

GRIS - одна из тех игр, в которых периодически хочется остановиться просто для того, чтобы рассмотреть картинку. Вы путешествуете по миру вместе с девушкой, которая переживает тяжелый период жизни. Поначалу все вокруг почти бесцветно, но с прохождением постепенно появляются новые цвета, изменяются пейзажи и открываются способности героини.

Рисунок игры (скриншот)

Самое приятное, что здесь невозможно погибнуть. Не удалось запрыгнуть на платформу с первого раза - ничего страшного, можно попробовать еще. Игра знакомит с новыми механиками без навязчивых инструкций, а именно окружение подсказывает, как ими воспользоваться. Кое-где над головоломками придется подумать, но GRIS не заставляет никуда спешить.

Life is Strange (2015)

На первый взгляд, это обычная история о студенческой жизни, дружбе и возвращении в родной городок. Однако все меняется, когда главная героиня Макс Колфилд открывает способность перематывать время. И вот вместо того, чтобы просто ходить на занятия по фотографии, вы уже пытаетесь распутать тайны всего города.

Начало игры (скриншот)

Life is Strange очень удобна в плане управления. Подходите к предмету - игра показывает, что с ним можно сделать. Начинаете разговор - получаете несколько вариантов ответа. Особенно интересно экспериментировать с перемотки времени: можно выбрать реплику, посмотреть на реакцию персонажа, а затем вернуться назад и сказать что-то совсем другое. Самым сложным здесь часто оказывается не прохождение, а сам выбор.

The Stanley Parable (2013)

Если искать игру, которая буквально ведет игрока за руку, то The Stanley Parable - едва ли не самый лучший пример. Вы играете за обычного офисного работника, который однажды остается на работе сам. Куда идти и что делать, подсказывает рассказчик, голос которого сопровождает вас на протяжении всей игры.

Одно из развития сюжета (скриншот)

Но самое большое удовольствие начинается тогда, когда вы перестаете его слушаться. Рассказчик говорит зайти в левую дверь, а вы выбираете правую - и получаете совсем другое развитие событий. Здесь интересно проверять, насколько далеко разработчики предусмотрели ваше любопытство. Нет необходимости искать правильный способ прохождения, ведь даже кажущиеся неправильными решения могут привести к новой конечности.

Firewatch (2016)

В Firewatch вы оставляете привычную жизнь позади и отправляетесь работать наблюдателем за лесными пожарами в Вайоминге. Вокруг - горы, леса, тропы и почти ни одного человека. Единственная постоянная собеседница - Делайла, голос которой вы слышите из-за прав. Сначала кажется, что впереди несколько часов спокойных прогулок, но история постепенно набирает совсем другие обороты.

Пейзажи игры (скриншот)

Большинство прохождения состоит из прогулок, разговоров и исследования интересных находок. Не нужно собирать ресурсы, улучшать снаряжение или учить сложные механики. Делайла сообщает, что нужно сделать, а карта и компас помогают добраться до необходимой точки. Правда, иногда можно немного заблудиться среди лесных троп, но это даже добавляет игре атмосферы.

South of Midnight (2025)

Если хочется чего-то более динамичного, но без изнурительного прохождения, стоит обратить внимание на South of Midnight. Главная героиня Гейзел отправляется на поиски матери после разрушительного урагана и знакомится с существами легенд американского Юга. Отдельного внимания заслуживает визуальный стиль: иногда кажется, что вы управляете персонажем настоящего кукольного мультфильма.

Техника игры (скриншот)

В отличие от других игр подборки, здесь есть бои, прыжки между платформами и встречи с боссами. Однако самое интересное скрывается в настройках. Разработчики позволяют пропускать бои, боссы и эпизоды преследования. Так что если какой-то момент начинает раздражать больше, чем доставлять удовольствие, можно просто продолжить историю. И это отличная возможность познакомиться с приключенческим жанром, даже если раньше подобные игры казались слишком сложными.