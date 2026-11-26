GRIS, Life is Strange и Firewatch: сюжетные игры без сложных механик
Иногда хочется просто запустить игру после тяжелого дня, а не изучать десятки комбинаций кнопок или еще раз пытаться пройти одну и ту же миссию. К счастью, есть немало проектов, в которых разработчики позаботились о комфорте игрока, не пожертвовав при этом интересным сюжетом.
С каких игр лучше начать знакомство со вселенной геймерства, рассказывает Styler.
GRIS (2018)
GRIS - одна из тех игр, в которых периодически хочется остановиться просто для того, чтобы рассмотреть картинку. Вы путешествуете по миру вместе с девушкой, которая переживает тяжелый период жизни. Поначалу все вокруг почти бесцветно, но с прохождением постепенно появляются новые цвета, изменяются пейзажи и открываются способности героини.
Самое приятное, что здесь невозможно погибнуть. Не удалось запрыгнуть на платформу с первого раза - ничего страшного, можно попробовать еще. Игра знакомит с новыми механиками без навязчивых инструкций, а именно окружение подсказывает, как ими воспользоваться. Кое-где над головоломками придется подумать, но GRIS не заставляет никуда спешить.
Life is Strange (2015)
На первый взгляд, это обычная история о студенческой жизни, дружбе и возвращении в родной городок. Однако все меняется, когда главная героиня Макс Колфилд открывает способность перематывать время. И вот вместо того, чтобы просто ходить на занятия по фотографии, вы уже пытаетесь распутать тайны всего города.
Life is Strange очень удобна в плане управления. Подходите к предмету - игра показывает, что с ним можно сделать. Начинаете разговор - получаете несколько вариантов ответа. Особенно интересно экспериментировать с перемотки времени: можно выбрать реплику, посмотреть на реакцию персонажа, а затем вернуться назад и сказать что-то совсем другое. Самым сложным здесь часто оказывается не прохождение, а сам выбор.
The Stanley Parable (2013)
Если искать игру, которая буквально ведет игрока за руку, то The Stanley Parable - едва ли не самый лучший пример. Вы играете за обычного офисного работника, который однажды остается на работе сам. Куда идти и что делать, подсказывает рассказчик, голос которого сопровождает вас на протяжении всей игры.
Но самое большое удовольствие начинается тогда, когда вы перестаете его слушаться. Рассказчик говорит зайти в левую дверь, а вы выбираете правую - и получаете совсем другое развитие событий. Здесь интересно проверять, насколько далеко разработчики предусмотрели ваше любопытство. Нет необходимости искать правильный способ прохождения, ведь даже кажущиеся неправильными решения могут привести к новой конечности.
Firewatch (2016)
В Firewatch вы оставляете привычную жизнь позади и отправляетесь работать наблюдателем за лесными пожарами в Вайоминге. Вокруг - горы, леса, тропы и почти ни одного человека. Единственная постоянная собеседница - Делайла, голос которой вы слышите из-за прав. Сначала кажется, что впереди несколько часов спокойных прогулок, но история постепенно набирает совсем другие обороты.
Большинство прохождения состоит из прогулок, разговоров и исследования интересных находок. Не нужно собирать ресурсы, улучшать снаряжение или учить сложные механики. Делайла сообщает, что нужно сделать, а карта и компас помогают добраться до необходимой точки. Правда, иногда можно немного заблудиться среди лесных троп, но это даже добавляет игре атмосферы.
South of Midnight (2025)
Если хочется чего-то более динамичного, но без изнурительного прохождения, стоит обратить внимание на South of Midnight. Главная героиня Гейзел отправляется на поиски матери после разрушительного урагана и знакомится с существами легенд американского Юга. Отдельного внимания заслуживает визуальный стиль: иногда кажется, что вы управляете персонажем настоящего кукольного мультфильма.
В отличие от других игр подборки, здесь есть бои, прыжки между платформами и встречи с боссами. Однако самое интересное скрывается в настройках. Разработчики позволяют пропускать бои, боссы и эпизоды преследования. Так что если какой-то момент начинает раздражать больше, чем доставлять удовольствие, можно просто продолжить историю. И это отличная возможность познакомиться с приключенческим жанром, даже если раньше подобные игры казались слишком сложными.