Кто читал Радиодиктант в прошлые годы и какие были тексты: видео с Роговцевой и Сумской

Радиодиктант-2025: "Треба жити!"

Текст для Радиодиктанта в 2025 году под названием "Треба жити!" написала украинская писательница Евгения Кузнецова. Прочла его актриса Наталья Сумская.

Текст посвящен умению ценить жизнь, любить близких и находить радость в простых вещах даже во время войны. Текст отмечает важность человечности, взаимоподдержки, любви к родному дому и украинскому языку.

Отметим, что в соцсетях Сумскую подвергли критике за то, что она читала диктант очень быстро.

Радиодиктант-2024: "Магія голосу"

Автором текста "Магія голосу" в 2024 году стала писательница и поэтесса Оксана Забужко. Чтецом был поэт и военнослужащий Павел Вышебаба.

Текст диктанта посвящен 100-летию украинского радио. Он также подчеркивает силу человеческого голоса и его способность объединять людей на расстоянии. В тексте говорится об особой роли радио в жизни украинцев, силе родного языка и его способности преодолевать цензуру, преследование и тьму оккупации.

Радиодиктант-2023: "Дороги України"

В 2023 году текст радиодиктанта под названием "Дороги України" написала писательница Екатерина Калитко. Прочел его актер и режиссер Алексей Гнатковский.

Текст рассказывает о дорогах как символе единства, памяти и несокрушимости украинцев. Также речь идет о разрушенных войной местах, силе восстановления, сохранении пережитого опыта и вере в будущее.

Радиодиктант-2022: "Твій дім"

Текст "Твій дім" для Радиодиктанта-2022 создала украинский режиссер и писательница Ирина Цилык. Прочла его народная артистка Украины Ада Роговцева.

Этот Радиодиктант состоялся в год полномасштабного вторжения России в Украину, когда тема дома приобрела особое значение для миллионов украинцев. В тексте говорится о боли утраты или разрушения родного дома из-за войны, воспоминаниях о мирной жизни и вере в возвращение и восстановление.

Радиодиктант-2021: "Слідом за памяттю"

В 2021 году автором текста "Слідом за памяттю" стал писатель Юрий Андрухович. Он не только написал диктант, но и сам его прочел.

Текст из 199 слов был посвящен воспоминаниям, осени и городскому парку. Быстрый темп чтения писателя вызвал активное обсуждение в соцсетях, где его в шутку называли "сверхзвуковым Андруховичем".

Радиодиктант-2026: когда будут писать и где слушать

Всеукраинский радиодиктант национального единства в 2026 году состоится 27 октября в 11:00 - в День украинской письменности и языка. В этом году языковой флешмоб будут проводить уже в 27-й раз.

Написать диктант смогут все желающие вне зависимости от того, где они находятся. Прямую трансляцию обеспечит Суспільне Мовлення на нескольких платформах:

Украинське Радіо и Радіо Культура;

телеканал и сайт Суспільне Культура;

YouTube-канал Украинського Радіо;

мобильные приложения suspilne.radio и "Дія".

Текст диктанта для самостоятельной проверки будет обнародован 29 октября в 11:00.

Какой текст подготовили для Радиодиктанта-2026

Нынешний текст называется "Лист, який не закінчуєтся". Его автор - украинский писатель и ветеран русско-украинской войны Артур Дронь.

По замыслу автора, диктант станет своеобразным личным разговором, который каждый участник сможет мысленно адресовать близкому человеку. Речь идет о важности общения, особенно когда родные находятся далеко друг от друга.

Продюсер Радиодиктанта Юлия Шелудько пояснила, что текст будет напоминать фрагмент переписки двух близких людей. Он будет состоять примерно из 200 слов, поэтому участникам придется сосредоточиться не только на содержании, но и на правописании.

Кто будет читать Радиодиктант-2026

Впервые в истории проекта текст в прямом эфире будут читать в дуэте. Организаторы пригласили двух представителей разных сфер - образования и культуры.

Артур Пройдаков - учитель украинского языка и литературы, популяризатор украинского языка. В 2023 году он вошел в десятку лучших учителей мира по версии Global Teacher Prize.

Даша Астафьева - певица, общественный деятель и волонтер. Она также основала книжное приложение UnderBooks, посвященное популяризации украинской литературы.

Читцы будут менять друг друга после каждого абзаца: один будет читать часть текста, а следующую - другой. Такой формат станет нововведением нынешнего радиодиктанта.