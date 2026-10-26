Хто читав Радіодиктант у минулі роки та які були тексти: відео з Роговцевою і Сумською

Радіодиктант-2025: "Треба жити!"

Текст для Радіодиктанту у 2025 році під назвою "Треба жити!" написала українська письменниця Євгенія Кузнєцова. Прочитала його акторка Наталія Сумська.

Текст присвячений умінню цінувати життя, любити близьких і знаходити радість у простих речах навіть під час війни. Текст наголошує на важливості людяності, взаємопідтримки, любові до рідного дому та української мови.

Зазначимо, що у соцмережах Сумську розкритикували за те, що вона читала диктант дуже швидко.

Радіодиктант-2024: "Магія голосу"

Авторкою тексту "Магія голосу" у 2024 році стала письменниця й поетеса Оксана Забужко. Читцем був поет і військовослужбовець Павло Вишебаба.

Текст диктанту присвячено 100-річчю українського радіо. Він також наголошує на силі людського голосу та його здатності об’єднувати людей на відстані. У тексті йдеться про особливу роль радіо в житті українців, силу рідної мови та її здатність долати цензуру, переслідування й темряву окупації.

Радіодиктант-2023: "Дороги України"

У 2023 році текст Радіодиктанту під назвою "Дороги України" написала письменниця Катерина Калитко. Прочитав його актор і режисер Олексій Гнатковський.

Текст розповідає про дороги як символ єдності, пам’яті та незламності українців. Також йдеться про зруйновані війною місця, силу відновлення, збереження пережитого досвіду та віру в майбутнє.

Радіодиктант-2022: "Твій дім"

Текст "Твій дім" для Радіодиктанту-2022 створила українська режисерка та письменниця Ірина Цілик. Прочитала його народна артистка України Ада Роговцева.

Цей Радіодиктант відбувся в рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли тема дому набула особливого значення для мільйонів українців. У тексті йдеться про біль втрати або руйнування рідної оселі через війну, спогади про мирне життя та віру в повернення й відбудову.

Радіодиктант-2021: "Слідом за пам’яттю"

У 2021 році автором тексту "Слідом за пам’яттю" став письменник Юрій Андрухович. Він не лише написав диктант, а й сам його прочитав.

Текст із 199 слів був присвячений спогадам, осені та міському парку. Швидкий темп читання письменника викликав активне обговорення в соцмережах, де його жартома називали "надзвуковим Андруховичем".

Радіодиктант-2026: коли писатимуть і де слухати

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності у 2026 році відбудеться 27 жовтня об 11:00 - у День української писемності та мови. Цьогоріч мовний флешмоб проводитимуть уже 27-й раз.

Написати диктант зможуть усі охочі незалежно від того, де вони перебувають. Пряму трансляцію забезпечить Суспільне Мовлення на кількох платформах:

Українське Радіо та Радіо Культура;

телеканал і сайт Суспільне Культура;

YouTube-канал Українського Радіо;

мобільні застосунки suspilne.radio та "Дія".

Текст диктанту для самостійної перевірки оприлюднять 29 жовтня об 11:00.

Який текст підготували для Радіодиктанту-2026

Цьогорічний текст має назву "Лист, який не закінчується". Його автор - український письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь.

За задумом автора, диктант стане своєрідною особистою розмовою, яку кожен учасник зможе подумки адресувати близькій людині. Йдеться про важливість спілкування, особливо тоді, коли рідні перебувають далеко одне від одного.

Продюсерка Радіодиктанту Юлія Шелудько пояснила, що текст нагадуватиме фрагмент листування двох близьких людей. Він складатиметься приблизно з 200 слів, тож учасникам доведеться зосередитися не лише на змісті, а й на правописі.

Хто читатиме Радіодиктант-2026

Уперше за історію проєкту текст у прямому ефірі читатимуть у дуеті. Організатори запросили двох представників різних сфер - освіти та культури.

Артур Пройдаков - учитель української мови та літератури, популяризатор української мови. У 2023 році він увійшов до десятки найкращих учителів світу за версією Global Teacher Prize.

Даша Астаф'єва - співачка, громадська діячка та волонтерка. Вона також заснувала книжковий застосунок UnderBooks, присвячений популяризації української літератури.

Читці змінюватимуть одне одного після кожного абзацу: один читатиме частину тексту, а наступну - інший. Такий формат стане нововведенням цьогорічного Радіодиктанту.