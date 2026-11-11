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Главная Тренды Как носить сумку с объемным пуховиком: Андре Тан показал удачные варианты
Тренды 11 ноября 2026, 09:04

Как носить сумку с объемным пуховиком: Андре Тан показал удачные варианты

Даже самая дорогая сумка может испортить зимний образ, если неправильно подобрать ее к верхней одежде
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Девушки с разными сумками (коллаж: Styler)
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Украинский дизайнер Андре Тан назвал 5 моделей сумок, которые выглядят стильно в сочетании с зимней верхней одеждой. Он объяснил, на какие формы, размеры и детали обращать внимание, чтобы образ с пуховиком был гармоничным.

Styler со ссылкой на видео в Instagram модельера рассказывает об этом более подробно.

Какие сумки выбрать на зиму 2026

Большая структурированная сумка Tote

Первой в списке Андре Тана стала большая сумка Tote. Дизайнер советует обратить внимание на структурированные модели с четкой формой и минимумом декора.

Такой аксессуар имеет дорогой вид благодаря лаконичному дизайну и одновременно остается практичным. В нем поместятся все необходимые вещи - от косметички до документов и прочих повседневных мелочей.

Сумка в форме полумесяца

Еще один фаворит дизайнера - сумка в форме полумесяца. Она имеет мягкую округлую форму, благодаря которой образ становится более женственным и непринужденным.

По словам Андре Тана, такая модель хорошо сочетается как с классическим пальто, так и с объемным пуховиком. Даже если зимняя куртка имеет достаточно мощный силуэт, округлая сумка поможет сбалансировать пропорции.

Вытащенная сумка Baguette

Третье место в списке заняла сумка Baguette - вытянутая модель, плотно прилегающая к плечу. Андре Тан рекомендует выбирать элегантные варианты с со сдержанным дизайном и минимумом декоративных элементов.

Отдельно дизайнер отметил сумки этого формата от итальянского бренда Fendi. Такой аксессуар придаст образу изысканности и дополнит зимний гардероб.

Мягкая сумка через плечо

Четвертый вариант - мягкая сумка через плечо. Она может выглядеть немного небрежно, но именно эта особенность делает ее актуальным дополнением к повседневному гардеробу.

Главное условие от Андре Тана - достаточно длинная ручка. Она должна свободно размещаться поверх пуховика или другой объемной верхней одежды, а не застревать под мышкой.

Кожаная сумка Crossbody

Замыкает пятерку кожаная сумка Crossbody - модель с длинным ремешком, которую удобно носить через плечо. Она особенно подойдет тем, кто привык держать в руках телефон, кофе и другие вещи, и хочет оставить руки свободными.

Дизайнер советует выбирать сумку среднего размера с регулируемым ремешком. Это позволит настроить длину под разную верхнюю одежду и сделает аксессуар комфортным в ежедневном использовании.

На что обратить внимание при выборе зимней сумки

Главная рекомендация Андре Тана - подбирать сумку с учетом верхней одежды. Важно, чтобы аксессуар не терялся на фоне объемного пуховика, не создавал дискомфорт во время ношения и гармонично дополнял силуэт.

Поэтому прежде всего следует обращать внимание на форму, размер, длину ручек и ремешков, а также количество декоративных деталей. Именно эти нюансы помогут сделать даже простой зимний образ более продуманным и стильным.

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