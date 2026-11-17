Какие вещи из масс-маркета имеют дорогой вид

По словам дизайнера, необязательно покупать одежду от известных брендов, чтобы создать изысканный гардероб. Гораздо важнее обращать внимание на детали: посадку, фактуру материала, силуэт и отсутствие излишнего декора.

Андре Тан выделил пять вещей, которые следует искать в магазинах масс-маркета.

Классический жакет

Первой инвестицией в элегантный гардероб дизайнер называет классический пиджак. Он рекомендует выбирать модели из плотной ткани, а также с четкой линией плеч и минимальным количеством декоративных элементов.

Именно эти детали делают вещи визуально дороже независимо от ее стоимости. Такой жакет легко сочетать как с классическими брюками, так и с джинсами, создавая разные образы.

Широкие костюмные брюки

Еще одна вещь, придающая образу элегантности, – широкие костюмные брюки. По словам Андре Тана, особое внимание следует уделять высокой посадке, правильной длине и качеству материала.

Удачно подобранная модель визуально удлиняет ноги и делает стройнее силуэт. Дизайнер советует отдавать предпочтение лаконичным фасонам, не теряющим актуальности в зависимости от модных тенденций.

Хлопковая рубашка

Белая рубашка – универсальное основание гардероба, которое может иметь дорогой вид даже из доступного магазина. Однако важно правильно выбрать ткань.

Андре Тан рекомендует обращать внимание на плотный хлопок. Материал не должен просвечиваться, ведь это может испортить общее впечатление от образа.

Такую рубашку можно носить с костюмными брюками, джинсами или юбкой. Она уместна как для офисного стиля, так и для обычных выходов.

Темные джинсы

Четвертая позиция в списке дизайнера - темные джинсы простого кроя. Лучше всего выбирать прямые модели без дыр, потертостей и чрезмерного декора.

Лаконичный деним легче сочетать с другими вещами и создавать чистоплотные образы. Такие джинсы хорошо смотрятся с жакетом, рубашкой, базовым свитером или классической обувью.

Минималистичная сумка

Завершает список минималистичная сумка. Дизайнер советует выбирать аксессуары четкой формы с аккуратной фурнитурой и без больших логотипов.

По его мнению, именно сдержанный дизайн часто выглядит дороже вещей с заметными брендовыми надписями. Поэтому при выборе сумки следует обращать внимание на ее форму, материал, качество швов и фурнитуру, а не на название производителя.

Как создать дорогой образ без больших затрат

Андре Тан отмечает, что стиль не определяется суммой, которую человек тратит на одежду. Даже вещи из масс-маркета могут выглядеть изысканно, если правильно подобраны по фасону, цвету и материалу.

Главное - не гнаться за большими логотипами и громкими брендами, а формировать гардероб из качественных с виду базовых вещей, которые легко комбинируются между собой.

По словам дизайнера, настоящий стиль заключается не в количестве потраченных денег, а в умении распоряжаться бюджетом с умом.