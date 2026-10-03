В Киеве представлено полное украинское издание романа "Бабин Яр"

"Роман-документ об оккупации Киева и преступлениях нацистского и советского режимов в полном варианте, без цензурных сокращений, впервые был издан в Великобритании в 1970 году. "Бабин Яр" - это книга о памяти. Потому что забыть - значит оставить шанс для повторения. А помня и напоминая, мы уменьшаем такую возможность", - подчеркнул Борис Ложкин.

Книга стала десятой в популярной среди украинских читателей серии "Еврейская библиотека", основанной ​​Еврейской конфедерацией Украины. Помощь в издании оказали соучредители компании "Генерал Черешня" Ярослав и Станислав Гришины, семьи Юрия Будника, Александра Игнатенко и Александра Худолея. Автором иллюстраций и вступительного слова стал украинский художник Матвей Вайсберг.

Вместе с Вайсбергом спикерами презентации были партнеры издания: директор Национального историко-мемориального заповедника "Бабин Яр" Роза Тапанова, директор Еврейской конфедерации Украины Инна Иоффе, председатель наблюдательного совета компании "Генерал Черешня" Григорий Шверк.

Модерировал историк и публицист Александр Зинченко.

"Книга уже в продаже. Добавьте в свои библиотеки, она того стоит", - подытожил Борис Ложкин.