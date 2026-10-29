Когда День студента в Украине в 2026 году: дата и история праздника

Когда День студента в 2026 году

В Украине День студента отмечают ежегодно 17 ноября. В 2026 году дата выпадает на вторник.

В Украине День студента был установлен 16 июня 1999 года. В тот день президент Леонид Кучма подписал указ №659/99 "Про День студента".

Документ определил 17 ноября датой ежегодного празднования. Решение было принято в поддержку инициативы студенческой молодежи Украины.

Как студенческий протест превратился в трагедию

Как отмечает Национальная комиссия по стандартам государственного языка - все началось в Праге осенью 1939 года. Чехословакия уже была под контролем нацистской Германии, но люди продолжали выходить на акции против оккупации.

28 октября, в годовщину образования Чехословакии, студенты и другие жители Праги приняли участие в демонстрации. Во время столкновений студент-медик Ян Оплетал получил смертельное ранение. Его похороны в ноябре превратились в новое проявление протеста против оккупационных властей.

Реакция нацистов была жестокой. В ночь на 17 ноября 1939 года они арестовали студенческих активистов, девять студентов и представителей студенческого движения казнили без суда, а чешские высшие учебные заведения закрыли. Более тысячи студентов отправили в концентрационный лагерь Заксенгаузен.

Когда появился Международный день студентов

В 1941 году в Лондоне представители студенческих организаций провозгласили 17 ноября Международным днем студентов. Дату посвятили памяти чешских студентов, пострадавших от нацистских репрессий.

После завершения Второй мировой войны память об этих событиях стала частью международной студенческой традиции. Впоследствии 17 ноября начали отмечать не только как день чествования погибших, но и как символ студенческой солидарности и права на образование.