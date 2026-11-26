Антитренды зимы 2027

Дизайнер подчеркнул, что модные тенденции изменяются, поэтому некоторые вещи, которые еще недавно пользовались популярностью, постепенно теряют актуальность. Этой зимой он советует обратить внимание не только на фасоны, но и детали, которые могут сделать образ устаревшим.

Андре Тан выделил пять вещей, от которых, по его мнению, лучше отказаться.

Глянцевые пуховики

Первым зимним антитрендом дизайнер назвал пуховики с выраженным глянцевым эффектом.

По словам Андре Тана, блестящие модели уже уступают место более сдержанным вариантам. Он советует присмотреться к матовым пуховикам, которые выглядят более лаконичным. Такие модели легче вписать в повседневный гардероб и сочетать с разной одеждой и обувью.

Так что если вы планируете обновить верхнюю одежду этой зимой, дизайнер советует сделать ставку на матовые фактуры вместо чрезмерного блеска.

Шапки с большими логотипами

Еще одна вещь, которую Андре Тан советует оставить в прошлом - шапки с огромными надписями и логотипами на всю переднюю часть.

Дизайнер традиционно не обошелся без шуток и отметил, что в таком головном уборе даже не придется представляться на свидании: шапка сделает это вместо вас.

Вместо этого следует выбирать более сдержанные модели без больших надписей и заметного брендирования.

Лаконические шапки нейтральных цветов оставляют больше пространства для экспериментов с другими деталями образа и не перетягивают на себя все внимание.

Слишком короткие шарфы

В список антитрендов попали и короткие шарфы, которые едва удается завязать вокруг шеи.

По словам модельера, этой зимой более актуальными будут длинные и красивые шарфы. Он даже пошутил, что чем длиннее аксессуар, тем лучше.

Такой шарф не только поможет создать уютный зимний образ, но и станет полноценным акцентом в нем.

Его можно небрежно накинуть на плечи, обмотать вокруг шеи или оставить длинные концы свободно спадать поверх верхней одежды.

Ботинки с пряжками, стразами и цепочками

Еще один антитренд, который выделил Андре Тан - обувь с избыточным количеством декоративных элементов.

Речь идет о ботинках, украшенных большими пряжками, блестящими стразами, массивными цепочками и другими броскими деталями.

Дизайнер с юмором сравнил обладательниц такой обуви с "золотой антилопой", ведь, по его словам, подобные ботинки могут привлекать внимание еще до того, как человек войдет в комнату.

Для зимнего гардероба он советует выбирать более сдержанную обувь без чрезмерного декора.

Лаконичные ботинки легче сочетать с разными стилями одежды, а их дизайн не перегружает образ.

Сильно колющиеся свитера

Последним пунктом в списке дизайнера стали свитера, которые неприятно ощущать на теле свитера.

Андре Тан с юмором прокомментировал популярное оправдание продавцов, убеждающих покупателей, что колючая одежда изготовлена из натуральной шерсти.

Модельер заметил, что натуральность материала еще не означает, что вещь будет комфортной в носке. Для иллюстрации он пошутил, что крапива тоже натуральная, но вряд ли кто-то захочет носить ее вместо свитера.

Поэтому при выборе зимней одежды дизайнер советует обращать внимание не только на состав ткани, но и на собственные ощущения. Ведь даже самый модный свитер не доставит удовольствия, если его неприятно носить.