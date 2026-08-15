Лосины со свитером - удобный образ на осень: стилист объяснила, как не испортить его

Какими должны быть лосины, чтобы образ выглядел дорого

По словам стилиста, в первую очередь следует обратить внимание не на цвет, а на посадку и материал.

Удачный вариант имеет:

высокую посадку

широкий пояс, который хорошо фиксирует фигуру

плотную матовую ткань

отсутствие шва спереди.

Именно такие детали помогают лосинам выглядеть больше как полноценный элемент городского образа, а не домашняя одежда.

Отдельно стоит обратить внимание на штрипки - петли, фиксирующие лосины под стопой. Они не только удерживают ткань на месте, но и создают четкую вертикаль, благодаря чему визуально кажутся ноги длиннее.

5 актуальных моделей лосин, которые следует примерить

Современные лосины давно не ограничиваются классическими черными моделями. Дизайнеры предлагают варианты, которые легко вписаться даже в более собранные и элегантные образы.

Лосины со штрипками

Модель с петлей под стопой снова актуальна. Штрипки удерживают лосины на месте и придают образу графичности.

Такие лосины можно заправлять в сапоги или носить поверх туфель и лоферов. Особенно эффектно они смотрятся с обувью, которая открывает верхнюю часть стопы.

Лосины с лямкой

Эта модель имеет удлиненную нижнюю часть, проходящую над стопой. Она хорошо сочетается с туфлями-челноками и ботильонами.

Такой крой создает непрерывную линию от бедра до обуви и помогает визуально вытянуть силуэт.

Лосины с разрезами

Еще один способ сделать привычный комплект более интересным - выбрать модель с разрезами внизу брюк.

Разрез может быть спереди или сбоку. Такие лосины хорошо смотрятся с лоферами, кроссовками и обувью на каблуке, добавляя образ легкой небрежности без эффекта домашней одежды.

Лосины-клеш

Модели, которые облегают бедра, а от колена постепенно расширяются, помогают сбалансировать пропорции фигуры.

Их можно сочетать с короткими объемными свитерами, худи или массивной обувью. Это хороший вариант для тех, кто хочет отойти от классических обтягивающих лосин.

Облегающий комбинезон

Для многослойных образов можно использовать обтягивающий комбинезон в качестве базового слоя.

Он хорошо работает в паре с объемным жакетом, свитером, кожаной курткой или пальто. Благодаря плотному верхнему слою силуэт выглядит собранным, даже если низ максимально прилегает к телу.

Каким должен быть свитер к лосинам

Здесь важно соблюсти баланс объемов. Если низ плотно облегает фигуру, верх лучше сделать более свободным.

Стилист советует выбирать свитер, который:

имеет свободный крой

изготовлен из плотного и тяжелого трикотажа

прикрывает ягодицы

не имеет тугую резинку внизу.

Есть и простой ориентир по длине: между бедром и краем свитера должен оставаться примерно 4-5 см воздуха. Такая пропорция помогает избежать эффекта, когда свитер просто "нависает" над лосинами.

Как добавить в образ акцентов

Чтобы комплект из лосин и свитера не выглядел слишком просто, его можно дополнить выразительными аксессуарами.

Елена Шевченко советует обратить внимание на:

большие серьги

повязку на голову

длинная цепочка

большой кулон.

Аксессуары добавляют образ завершенности и переводят его из категории "удобно дома" в полноценный городской аутфит.

Главный секрет - в пропорциях

Лосины сами по себе не делают образ домашним. Чаще такой эффект возникает из-за тонкой блестящей ткани, неправильной посадки или сочетания обтягивающего низа с коротким свитером.

Плотные матовые лосины, объемный свитер, правильная обувь и несколько акцентных украшений - и комфортный комплект легко превращается в актуальный осенний образ.