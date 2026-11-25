Машины из "Форсажа", проклятый автомобиль Стивена Кинга и секретные суперкары: что Rockstar спрятала в GTA 6
После релиза GTA 6 игроки начали находить автомобили, которые едва ли случайно встретишь на улицах Vice City. Rockstar воспроизвела машины из культовых фильмов, вернула знакомые модели из предыдущих частей GTA и спрятала отдельные экземпляры по цепочкам головоломок.
Какие уникальные автомобили спрятаны в GTA 6 и как их найти, рассказывает Styler.
Автомобильные пасхалки и отсылки к кино
Mitsubishi Eclipse Пола Уокера из "Форсажа"
Если вы хоть раз смотрели первый "Форсаж" 2001 года, то вряд ли перепутаете этот автомобиль с любым другим. Салатовый Mitsubishi Eclipse Брайана О'Коннора стал одним из символов автомобильной культуры начала 2000-х, а теперь получил собственное воплощение в мире GTA.
В игре он называется Maibatsu'97 Penumbra FF. Rockstar воспроизвела характерную окраску, рисунки на кузове, спойлер и даже добавила номерной знак "HAD YOU" - отсылку к реплике Брайана из первого фильма.
Где искать: гараж одного из поместий на Vespucci Island.
Dodge Charger Доминика Торетто
Одной машиной из "Форсажа" Rockstar не ограничилась. В северной части Леониды игроки обнаружили маслкар, напоминающий легендарный Dodge Charger 1970 Доминика Торетто.
Игровая версия получила название Bravado Driveshaft Gauntlet. Самая заметная деталь – огромный нагнетатель, выступающий над капотом. Именно такой элемент сделал автомобиль Торетто одним из самых узнаваемых в кинофраншизе.
Где искать: возле старого дома в Grayson, округ Lummox.
Chevrolet Chevelle SS из "Форсажа"
Еще одна находка для фанатов Вина Дизеля - Declasse '74 Vamos, стилизованный под Chevrolet Chevelle SS 1970 года. Именно на таком автомобиле Доминик появляется в финальной сцене первого "Форсажа" после титров.
В следующих фильмах внешность Chevrolet менялась, но Rockstar выбрала узнаваемое красно-черное оформление. Интересно, что эту машину легко пропустить: она стоит в закрытом обычном гараже на первый взгляд дома.
Где искать: западная часть Capri.
"Кристина" - проклятая машина Стивена Кинга
Это одна из самых интересных автомобильных пасхалок GTA 6. В небольшом гараже возле фермерского дома Rockstar спрятала красно-белый ретроавтомобиль, который отсылает к роману Стивена Кинга Кристина и одноименного фильма Джона Карпентера 1983 года.
В оригинале Plymouth Fury 1958 года обладает сверхъестественными свойствами. У GTA 6 его аналог называется Albany Driveshaft Devanity. Разработчики добавили красные фары и номерной знак P05 ESD, который можно прочесть как Possessed - "одержимая".
Где искать: гараж напротив фермерского дома на севере Leonard County.
Ecto-1 из "Охотников за привидениями"
Возле дома, украшенного Хеллоуином, можно найти необычный универсал с нарисованными привидениями и тыквами. Это Declasse Ghosts Exposed Parkland - своеобразная интерпретация знаменитой Ecto-1.
Причем здесь Rockstar совершила двойную пасхалку. Машина отсылает не только в фильм 1984 года, но и в GTA Online, где организация Ghosts Exposed появилась во время гелловинского мероприятия в 2023 году.
Находка также открывает специальное оформление автомобиля Spooked Out.
Где искать: Fortuna Street, Capri, неподалеку Tortoise Lake.
Pontiac Firebird из "Смоки и Бандит"
Собственную версию получила и одна из самых известных американских машин 1970-х - Pontiac Firebird Trans Am. В GTA 6 это Imponte Phoenix '77, на капоте которого красуется огромная золотая птица.
В отличие от черного автомобиля Берта Рейнольдса в фильме "Смоки и Бандит" 1977 года игровая машина имеет красный кузов. Однако ее силуэт и характерный рисунок на капоте легко узнать.
Где встречается: на полицейской штрафплощадке в Hamlet во время сюжетного задания Unwanted Attention.
Секретные машины, для которых нужно разгадать головоломки
Vanessa's Growler - розовый Porsche с чужой историей
Этот нежно розовый спорткар Rockstar спрятала не просто в гараже, а за маленькой детективной историей.
В третьей главе игры Джейсон и Люсия получают квартиру, в которой остались вещи предыдущей жительницы Ванессы. Среди них - заблокированный ноутбук. Подсказки к паролю разбросаны по квартире, в том числе среди фотографий и личных записей девушки.
Если правильно составить пароль, то можно найти информацию о гараже с розовым Pfister Growler, который внешне напоминает Porsche 718 Cayman.
Где искать: гараж возле Auntie's Place в La Perle.
Andrew Node's Thrax - суперкар с конспирологической историей
Найти этот автомобиль гораздо сложнее, чем просто заглянуть в очередной гараж богача. Rockstar связала его с таинственными пометками No Flusher, разбросанными по Vice Beach.
Игроку нужно просканировать десять меток, найти секретное помещение и узнать информацию об Эндрю Ноуда. В конце концов, расследование приводит к роскошному поместью, где стоит особая сине-черная Truffade Thrax, вдохновленная Bugatti Divo.
Где искать: имение на Starfish Island.
Applesauce Bobcat - ретропикап, пароль к которому спрятали в журнале
Среди яблочного сада расположен неприметный гараж с кодовым замком. Внутри - коллекционный Declasse Applesauce Bobcat в красно-кремовых цветах.
Самое интересное, как Rockstar спрятала пароль. Он состоит из номера и даты выпуска старого журнала, который можно найти в здании хозяйства на территории фермы.
Где искать: Father Scrumpy's Red Apple Orchard, Kelly County.
Spiderweb Coquette - Corvette с паутиной
Еще один автомобиль, который легко пропустить, если не исследовать закрытые гаражи. Invetero Spiderweb Coquette является особой версией спорткара, вдохновленного Chevrolet Corvette.
Главное его отличие - уникальное оформление кузова с паутиной. Автомобиль стоит в гараже возле дома для вечеринок в Key Lento.
Где искать: юго-восточная часть Key Lento.
Необычные автомобили, которые следует добавить в коллекцию
Turbo Ruiner - маслкар с заводским нитро
Один из самых интересных автомобилей можно встретить практически в начале игры, недалеко от дома Джейсона. Это Imponte Turbo Ruiner с серебристым кузовом, рисунками пламени и огромным нагнетателем.
Внешне он напоминает американские Pontiac Firebird и Chevrolet Camaro 1980-х. Особенностью этого экземпляра является уже установленная система нитроускорения.
Где искать: Surfside Drive, Key Lento.
Purple Drank Emerus - фиолетовый аналог McLaren Senna
Этот суперкар отличается насыщенной фиолетовой окраской, агрессивным спортивным дизайном и системой нитроускорения.
Самое интересное, что столь дорогой с виду автомобиль Rockstar разместила не в элитном автосалоне или имении миллионера, а на территории промышленного комплекса.
Где искать: Chatfield Storage & Logistics, Waxman Island.
Vapid Shrimp and Save Shifter - машина с креветкой в цилиндре
На фоне элитных суперкаров особенно смешно смотрится этот розовый рекламный фургон. На его крыше сидит огромная креветка в цилиндре, рекламирующая местный магазин морепродуктов.
Пожалуй, это один из самых абсурдных способов передвигаться по Леониде. В то же время именно такие автомобили лучше передают специфический юмор Rockstar.
Где искать: возле Shrimp and Save в Key Lento.
Vapid Slamvan - заброшенный хот-род с 1950-х
У старого магазина Grady Store можно найти настоящую автомобильную капсулу времени. Это ретропикап, который выглядит так, будто его предыдущие владельцы покинули автомобиль несколько десятилетий назад.
В отличие от современных суперкаров Vice City, эта машина интересна именно своей винтажной внешностью и атмосферой места, где ее оставили.
Где искать: Grady Store, район Mount Kalaga.
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