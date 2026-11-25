Автомобильные пасхалки и отсылки к кино

Mitsubishi Eclipse Пола Уокера из "Форсажа"

Если вы хоть раз смотрели первый "Форсаж" 2001 года, то вряд ли перепутаете этот автомобиль с любым другим. Салатовый Mitsubishi Eclipse Брайана О'Коннора стал одним из символов автомобильной культуры начала 2000-х, а теперь получил собственное воплощение в мире GTA.

В игре он называется Maibatsu'97 Penumbra FF. Rockstar воспроизвела характерную окраску, рисунки на кузове, спойлер и даже добавила номерной знак "HAD YOU" - отсылку к реплике Брайана из первого фильма.

Где искать: гараж одного из поместий на Vespucci Island.

Dodge Charger Доминика Торетто

Одной машиной из "Форсажа" Rockstar не ограничилась. В северной части Леониды игроки обнаружили маслкар, напоминающий легендарный Dodge Charger 1970 Доминика Торетто.

Игровая версия получила название Bravado Driveshaft Gauntlet. Самая заметная деталь – огромный нагнетатель, выступающий над капотом. Именно такой элемент сделал автомобиль Торетто одним из самых узнаваемых в кинофраншизе.

Где искать: возле старого дома в Grayson, округ Lummox.

Chevrolet Chevelle SS из "Форсажа"

Еще одна находка для фанатов Вина Дизеля - Declasse '74 Vamos, стилизованный под Chevrolet Chevelle SS 1970 года. Именно на таком автомобиле Доминик появляется в финальной сцене первого "Форсажа" после титров.

В следующих фильмах внешность Chevrolet менялась, но Rockstar выбрала узнаваемое красно-черное оформление. Интересно, что эту машину легко пропустить: она стоит в закрытом обычном гараже на первый взгляд дома.

Где искать: западная часть Capri.

"Кристина" - проклятая машина Стивена Кинга

Это одна из самых интересных автомобильных пасхалок GTA 6. В небольшом гараже возле фермерского дома Rockstar спрятала красно-белый ретроавтомобиль, который отсылает к роману Стивена Кинга Кристина и одноименного фильма Джона Карпентера 1983 года.

В оригинале Plymouth Fury 1958 года обладает сверхъестественными свойствами. У GTA 6 его аналог называется Albany Driveshaft Devanity. Разработчики добавили красные фары и номерной знак P05 ESD, который можно прочесть как Possessed - "одержимая".

Где искать: гараж напротив фермерского дома на севере Leonard County.

Автомобиль "Кристина" (скриншот)

Ecto-1 из "Охотников за привидениями"

Возле дома, украшенного Хеллоуином, можно найти необычный универсал с нарисованными привидениями и тыквами. Это Declasse Ghosts Exposed Parkland - своеобразная интерпретация знаменитой Ecto-1.

Причем здесь Rockstar совершила двойную пасхалку. Машина отсылает не только в фильм 1984 года, но и в GTA Online, где организация Ghosts Exposed появилась во время гелловинского мероприятия в 2023 году.

Находка также открывает специальное оформление автомобиля Spooked Out.

Где искать: Fortuna Street, Capri, неподалеку Tortoise Lake.

Ecto-1 (скриншот)

Pontiac Firebird из "Смоки и Бандит"

Собственную версию получила и одна из самых известных американских машин 1970-х - Pontiac Firebird Trans Am. В GTA 6 это Imponte Phoenix '77, на капоте которого красуется огромная золотая птица.

В отличие от черного автомобиля Берта Рейнольдса в фильме "Смоки и Бандит" 1977 года игровая машина имеет красный кузов. Однако ее силуэт и характерный рисунок на капоте легко узнать.

Где встречается: на полицейской штрафплощадке в Hamlet во время сюжетного задания Unwanted Attention.

Imponte Phoenix '77 (скриншот)

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Vanessa's Growler - розовый Porsche с чужой историей

Этот нежно розовый спорткар Rockstar спрятала не просто в гараже, а за маленькой детективной историей.

В третьей главе игры Джейсон и Люсия получают квартиру, в которой остались вещи предыдущей жительницы Ванессы. Среди них - заблокированный ноутбук. Подсказки к паролю разбросаны по квартире, в том числе среди фотографий и личных записей девушки.

Если правильно составить пароль, то можно найти информацию о гараже с розовым Pfister Growler, который внешне напоминает Porsche 718 Cayman.

Где искать: гараж возле Auntie's Place в La Perle.

Розовый Porsche (скриншот)

Andrew Node's Thrax - суперкар с конспирологической историей

Найти этот автомобиль гораздо сложнее, чем просто заглянуть в очередной гараж богача. Rockstar связала его с таинственными пометками No Flusher, разбросанными по Vice Beach.

Игроку нужно просканировать десять меток, найти секретное помещение и узнать информацию об Эндрю Ноуда. В конце концов, расследование приводит к роскошному поместью, где стоит особая сине-черная Truffade Thrax, вдохновленная Bugatti Divo.

Где искать: имение на Starfish Island.

Truffade Thrax (скриншот)

Applesauce Bobcat - ретропикап, пароль к которому спрятали в журнале

Среди яблочного сада расположен неприметный гараж с кодовым замком. Внутри - коллекционный Declasse Applesauce Bobcat в красно-кремовых цветах.

Самое интересное, как Rockstar спрятала пароль. Он состоит из номера и даты выпуска старого журнала, который можно найти в здании хозяйства на территории фермы.

Где искать: Father Scrumpy's Red Apple Orchard, Kelly County.

Applesauce Bobcat (скриншот)

Spiderweb Coquette - Corvette с паутиной

Еще один автомобиль, который легко пропустить, если не исследовать закрытые гаражи. Invetero Spiderweb Coquette является особой версией спорткара, вдохновленного Chevrolet Corvette.

Главное его отличие - уникальное оформление кузова с паутиной. Автомобиль стоит в гараже возле дома для вечеринок в Key Lento.

Где искать: юго-восточная часть Key Lento.

Spiderweb Coquette (скриншот)

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Turbo Ruiner - маслкар с заводским нитро

Один из самых интересных автомобилей можно встретить практически в начале игры, недалеко от дома Джейсона. Это Imponte Turbo Ruiner с серебристым кузовом, рисунками пламени и огромным нагнетателем.

Внешне он напоминает американские Pontiac Firebird и Chevrolet Camaro 1980-х. Особенностью этого экземпляра является уже установленная система нитроускорения.

Где искать: Surfside Drive, Key Lento.

Turbo Ruiner (скриншот)

Purple Drank Emerus - фиолетовый аналог McLaren Senna

Этот суперкар отличается насыщенной фиолетовой окраской, агрессивным спортивным дизайном и системой нитроускорения.

Самое интересное, что столь дорогой с виду автомобиль Rockstar разместила не в элитном автосалоне или имении миллионера, а на территории промышленного комплекса.

Где искать: Chatfield Storage & Logistics, Waxman Island.

Purple Drank Emerus (скриншот)

Vapid Shrimp and Save Shifter - машина с креветкой в цилиндре

На фоне элитных суперкаров особенно смешно смотрится этот розовый рекламный фургон. На его крыше сидит огромная креветка в цилиндре, рекламирующая местный магазин морепродуктов.

Пожалуй, это один из самых абсурдных способов передвигаться по Леониде. В то же время именно такие автомобили лучше передают специфический юмор Rockstar.

Где искать: возле Shrimp and Save в Key Lento.

Vapid Slamvan - заброшенный хот-род с 1950-х

У старого магазина Grady Store можно найти настоящую автомобильную капсулу времени. Это ретропикап, который выглядит так, будто его предыдущие владельцы покинули автомобиль несколько десятилетий назад.

В отличие от современных суперкаров Vice City, эта машина интересна именно своей винтажной внешностью и атмосферой места, где ее оставили.

Где искать: Grady Store, район Mount Kalaga.