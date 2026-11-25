Автомобільні пасхалки та відсилки до кіно

Mitsubishi Eclipse Пола Вокера з "Форсажу"

Якщо ви хоча б раз дивилися перший "Форсаж" 2001 року, то навряд чи переплутаєте цей автомобіль з будь-яким іншим. Салатовий Mitsubishi Eclipse Браяна О'Коннора став одним із символів автомобільної культури початку 2000-х, а тепер отримав власне втілення у світі GTA.

У грі він називається Maibatsu '97 Penumbra FF. Rockstar відтворила характерне забарвлення, малюнки на кузові, спойлер і навіть додала номерний знак "HAD YOU" - відсилку до репліки Браяна з першого фільму.

Де шукати: гараж одного з маєтків на Vespucci Island.

Dodge Charger Домініка Торетто

Однією машиною з "Форсажу" Rockstar не обмежилася. У північній частині Леоніди гравці виявили маслкар, який нагадує легендарний Dodge Charger 1970 року Домініка Торетто.

Ігрова версія отримала назву Bravado Driveshaft Gauntlet. Найпомітніша деталь - величезний нагнітач, що виступає над капотом. Саме такий елемент зробив автомобіль Торетто одним із найбільш упізнаваних у кінофраншизі.

Де шукати: біля старого будинку в Grayson, округ Lummox.

Chevrolet Chevelle SS з "Форсажу"

Ще одна знахідка для фанатів Віна Дізеля - Declasse '74 Vamos, стилізований під Chevrolet Chevelle SS 1970 року. Саме на такому автомобілі Домінік з'являється у фінальній сцені першого "Форсажу" після титрів.

У наступних фільмах зовнішність Chevrolet змінювалася, але Rockstar обрала впізнаване червоно-чорне оформлення. Цікаво, що цю машину легко пропустити: вона стоїть у закритому гаражі звичайного на перший погляд будинку.

Де шукати: західна частина Capri.

"Крістіна" - проклята машина Стівена Кінга

Це одна з найцікавіших автомобільних пасхалок GTA 6. У невеликому гаражі біля фермерського будинку Rockstar заховала червоно-білий ретроавтомобіль, який відсилає до роману Стівена Кінга "Крістіна" та однойменного фільму Джона Карпентера 1983 року.

В оригіналі Plymouth Fury 1958 року має надприродні властивості. У GTA 6 його аналог називається Albany Driveshaft Devanity. Розробники додали червоні фари та номерний знак P05 ESD, який можна прочитати як Possessed - "одержима".

Де шукати: гараж навпроти фермерського будинку на півночі Leonard County.

Автомобіль "Крістіна" (скриншот)

Ecto-1 з "Мисливців за привидами"

Біля будинку, прикрашеного до Гелловіну, можна знайти незвичайний універсал із намальованими привидами та гарбузами. Це Declasse Ghosts Exposed Parkland - своєрідна інтерпретація знаменитої Ecto-1.

Причому тут Rockstar зробила подвійну пасхалку. Машина відсилає не лише до фільму 1984 року, а й до GTA Online, де організація Ghosts Exposed з'явилася під час гелловінського заходу у 2023 році.

Знахідка також відкриває спеціальне оформлення автомобіля Spooked Out.

Де шукати: Fortuna Street, Capri, неподалік Tortoise Lake.

Ecto-1 (скриншот)

Pontiac Firebird із "Смокі і Бандит"

Власну версію отримала й одна з найвідоміших американських машин 1970-х - Pontiac Firebird Trans Am. У GTA 6 це Imponte Phoenix '77, на капоті якого красується величезний золотий птах.

На відміну від чорного автомобіля Берта Рейнольдса у фільмі "Смокі і Бандит" 1977 року, ігрова машина має червоний кузов. Проте її силует і характерний малюнок на капоті легко впізнати.

Де зустрічається: на поліцейському штрафмайданчику в Hamlet під час сюжетного завдання Unwanted Attention.

Imponte Phoenix '77 (скриншот)

Секретні машини, для яких потрібно розгадати головоломки

Vanessa's Growler - рожевий Porsche із чужою історією

Цей ніжно-рожевий спорткар Rockstar заховала не просто в гаражі, а за маленькою детективною історією.

У третьому розділі гри Джейсон і Люсія отримують квартиру, в якій залишилися речі попередньої мешканки Ванесси. Серед них - заблокований ноутбук. Підказки до пароля розкидані по квартирі, зокрема серед фотографій та особистих записів дівчини.

Якщо правильно скласти пароль, то можна знайти інформацію про гараж із рожевим Pfister Growler, який зовні нагадує Porsche 718 Cayman.

Де шукати: гараж біля Auntie's Place у La Perle.

Рожевий Porsche (скриншот)

Andrew Node's Thrax - суперкар із конспірологічною історією

Знайти цей автомобіль значно складніше, ніж просто зазирнути в черговий гараж багатія. Rockstar пов'язала його з таємничими позначками No Flusher, розкиданими по Vice Beach.

Гравцеві потрібно просканувати десять позначок, знайти секретне приміщення та дізнатися інформацію про Ендрю Ноуда. Зрештою розслідування приводить до розкішного маєтку, де стоїть особлива синьо-чорна Truffade Thrax, натхненна Bugatti Divo.

Де шукати: маєток на Starfish Island.

Truffade Thrax (скриншот)

Applesauce Bobcat - ретропікап, пароль до якого заховали в журналі

Посеред яблуневого саду розташований непримітний гараж із кодовим замком. Усередині - колекційний Declasse Applesauce Bobcat у червоно-кремових кольорах.

Найцікавіше те, як Rockstar заховала пароль. Він складається з номера та дати випуску старого журналу, який можна знайти в господарській будівлі на території ферми.

Де шукати: Father Scrumpy's Red Apple Orchard, Kelly County.

Applesauce Bobcat (скриншот)

Spiderweb Coquette - Corvette з павутинням

Ще один автомобіль, який легко пропустити, якщо не досліджувати зачинені гаражі. Invetero Spiderweb Coquette є особливою версією спорткара, натхненного Chevrolet Corvette.

Головна його відмінність - унікальне оформлення кузова з павутинням. Автомобіль стоїть у гаражі біля будинку для вечірок у Key Lento.

Де шукати: південно-східна частина Key Lento.

Spiderweb Coquette (скриншот)

Незвичайні автомобілі, які варто додати до колекції

Turbo Ruiner - маслкар із заводським нітро

Один із найцікавіших автомобілів можна зустріти практично на початку гри, неподалік будинку Джейсона. Це Imponte Turbo Ruiner із сріблястим кузовом, малюнками полум'я та величезним нагнітачем.

Зовні він нагадує американські Pontiac Firebird і Chevrolet Camaro 1980-х. Особливістю цього екземпляра є вже встановлена система нітроприскорення.

Де шукати: Surfside Drive, Key Lento.

Turbo Ruiner (скриншот)

Purple Drank Emerus - фіолетовий аналог McLaren Senna

Цей суперкар вирізняється насиченим фіолетовим забарвленням, агресивним спортивним дизайном і системою нітроприскорення.

Найцікавіше, що настільки дорогий на вигляд автомобіль Rockstar розмістила не в елітному автосалоні чи маєтку мільйонера, а на території промислового комплексу.

Де шукати: Chatfield Storage & Logistics, Waxman Island.

Purple Drank Emerus (скриншот)

Vapid Shrimp and Save Shifter - машина з креветкою в циліндрі

На тлі елітних суперкарів особливо кумедно виглядає цей рожевий рекламний фургон. На його даху сидить величезна креветка в циліндрі, яка рекламує місцевий магазин морепродуктів.

Мабуть, це один із найбільш абсурдних способів пересуватися Леонідою. Водночас саме такі автомобілі найкраще передають специфічний гумор Rockstar.

Де шукати: біля Shrimp and Save у Key Lento.

Vapid Slamvan - покинутий хот-род із 1950-х

Біля старого магазину Grady Store можна знайти справжню автомобільну капсулу часу. Це ретропікап, який виглядає так, ніби його попередні власники залишили автомобіль кілька десятиліть тому.

На відміну від сучасних суперкарів Vice City, ця машина цікава саме своєю вінтажною зовнішністю та атмосферою місця, в якому її залишили.

Де шукати: Grady Store, район Mount Kalaga.