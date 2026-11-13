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Тренды 13 ноября 2026, 14:32

Елена Светлицкая показала, с чем носить мини-юбку этой осенью (фото)

Один образ подойдет для вечернего выхода, а другой - для обычной прогулки по городу
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Елена Светлицкая в юбке из экокожи (коллаж: Styler)
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Актриса и возлюбленная Тараса Цымбалюка Елена Светлицкая показала два стильных способа носить черную мини-юбку из фактурной экокожи. С помощью разных верхов и аксессуаров она создала как элегантный образ для вечерних выходов, так и комфортный вариант на каждый день.

Styler со ссылкой на ее Instagram подробнее рассказывает об этих "луках".

Как Светлицкая стилизовала юбку из экокожи

Основой обоих образов стала черная мини-юбка прямого кроя с завышенной талией. Особое внимание привлекает материал: лакированная экокожа с выразительной фактурой, которая напоминает тиснение под крокодила.

Благодаря необычной текстуре юбка становится главным акцентом даже в сдержанных монохромных сочетаниях.

К обоим "лукам" актриса подобрала полупрозрачные черные колготки и высокие кожаные сапоги-трубы до колена. Обувь на тонких каблуках с острым носком визуально удлиняет ноги и гармонично дополняет короткую длину юбки.

Впрочем, на этом сходство образов заканчивается: верх и аксессуары полностью изменяют их настроение.

Первый образ: элегантный total black

В первом варианте Светлицкая сделала ставку на черный ансамбль. К мини-юбке она добавила лаконичную водолазку с короткими рукавами и подплечниками, визуально увеличивающими плечи.

Акцентная линия плеч формирует четкий силуэт и придает образу строгости. В то же время короткие рукава и длина мини сохраняют женственность и делают сочетание менее формальным.

Аксессуары актриса подобрала достаточно сдержанные: золотые серьги-пусеты, тонкие браслеты и часы. Особого внимания заслуживает красный ремешок часов - он стал единственным ярким акцентом во всем ансамбле.

Такой комплект подойдет для тех, кто любит элегантную классику с небольшим упором на дерзость. Его можно адаптировать для вечернего выхода, телеэфира или события, где хочется выглядеть эффектно.

Елена Светлицкая показала, как носить мини (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Второй образ: уютный casual chic с бордовым свитером

Для второго выхода актриса выбрала более расслабленную стилизацию. Вместо водолазки она одела объемный вязаный свитер с высоким воротником глубокого винного оттенка.

Бордовый цвет придает образу глубины и хорошо контрастирует с черной юбкой. Свитер заправлен в юбку, а подкатанные рукава делают силуэт непринужденным.

Интересно смотрится сочетание разных фактур: мягкого матового трикотажа и глянцевой экокожи. Благодаря этому мини-юбка уже не кажется слишком дерзкой, а весь комплект приобретает более уютное настроение.

Среди аксессуаров - черная структурированная сумка кросс-боди с золотистой фурнитурой на длинном ремешке и массивные золотистые часы.

Этот вариант доказывает, что кожаную мини-юбку можно носить не только для особых случаев. Достаточно добавить к ней объемный свитер - и получится стильный повседневный комплект.

Светлицкая показала, как кожаную юбку (скриншот)

С чем носить кожаную мини-юбку

Образы Светлицкой демонстрируют, что одна базовая вещь может выглядеть совсем разно в зависимости от того, с чем ее сочетать.

Вот несколько приемов, которые следует взять на заметку.

  • Сочетайте разные фактуры. Глянцевая экокожа особенно эффектно смотрится с мягким трикотажем, шерстью или матовыми тканями.
  • Соблюдайте баланс пропорций. Короткую юбку можно дополнить закрытым верхом с высокой горловиной, чтобы образ выглядел гармонично.
  • Не бойтесь монохрома. Total black - беспроигрышный вариант для элегантного выхода. А золотые украшения или один яркий аксессуар помогут придать ему характер.
  • Добавляйте цветные акценты. Бордовый, винный и шоколадный оттенки прекрасно сочетаются с черной кожаной юбкой.
  • Выбирайте правильную обувь. Высокие сапоги помогут создать цельный силуэт, а для более непринужденных сочетаний можно попробовать обувь на плоской подошве.
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