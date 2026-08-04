Топ-авторы, фэнтези-вечеринка и Жан Рено: почему нужно пойти на масштабный BestsellerFest во Львове

Встречи со звездами и дебют Жана Рено

В фестивале примут участие более 200 писателей, критиков, историков и культурных деятелей. Среди украинских авторов – Артем Чех, Ирэна Карпа, Максим Кидрук, Евгения Кузнецова, Люко Дашвар, Любко Дереш, Владимир Станчишин и многих других. Собственную книгу на фестивале представит и знаменитый боксер Владимир Кличко.

Не менее впечатляющим является иностранный десант:

Жан Рено (онлайн): легендарный французский актер пообщается с читателями в честь выхода его дебютного романа "Эмма"

Мона Авад (онлайн): канадский автор бестселлеров "Зайчик" и "Rouge"

Майя Оппенгайм и Марина Пересагуа: британская и испанская писательницы лично прибудут во Львов.

В общей сложности запланировано более 70 автограф-сессий, презентации новинок и профессиональные дискуссии на пяти локациях одновременно.

Фэнтези-вечеринка, живая музыка и бизнес-форум

Нынешняя программа вышла за рамки классических книжных презентаций. Организаторы подготовили несколько тематических направлений.

Отдельная фэнтези-локация и костюмированная вечеринка

Три дня будут посвящены самому популярному жанру современности с участием Павла Деревянко, Светланы Тараториной, Дары Корней и других. А 8 августа состоится вечеринка с выступлением группы "ROHATA ZHABA", куда призывают приходить в костюмах любимых персонажей.

Музыкальная сцена под открытым небом

Вечерами гостей ждут концерты хедлайнеров - групп "TEMBER BLANCHE", "YAGODY" и "РОКАШ", а также диджей-сеты.

Бизнес-программа

Впервые в рамках фестиваля пройдет двухдневный форум Архитектура украинской устойчивости, где эксперты, военные и культурные менеджеры обсудят вопросы от обороны до субъектности государства.

Благотворительность и отдых для всей семьи

BestsellerFest сохраняет мощную социальную составляющую. В ходе фестиваля пройдет сбор средств для бригады "Азов" в рамках кампании "Східний Бар’єр" (в прошлом году удалось собрать 860 тысяч гривен). Кроме того, организаторы пригласили 30 библиотекарей со всей Украины, чтобы собрать средства и закупить для их заведений книги из фестивального ТОП-20.

На территории будут работать фудкорты, развлекательные зоны для детей, просторы отдыха. Локация есть pet-friendly, так что приходить можно с домашними любимцами.

Полезная информация для посетителей