Не тренды и не количество: стилистка Кривицкая назвала главные правила формирования базового гардероба

Сначала - собственные пропорции, а уже потом тренды

Одна из важнейших вещей - знать свои пропорции и понимать, что именно стоит подчеркнуть в образе, где придать объема, а где, наоборот - сбалансировать силуэт. Без этого даже самая модная вещь может выглядеть неудачно. Ведь тренд сам по себе не гарантирует, что конкретная модель будет работать именно в вашем образе.

Новую вещь нужно видеть во всем гардеробе

Знакомая ситуация: увидели красивую вещь, она понравилась - и сразу купили. А дома возникает вопрос: с чем ее носить?

Кривицкая советует смотреть на покупки системно. Каждая новая вещь должна сочетаться с тем, что уже в гардеробе, а не существовать отдельно от него.

Так постепенно формируется гардероб, в котором вещи можно комбинировать между собой, а не постоянно докупать что-нибудь специально под одну покупку.

Самые интересные образы рождаются на контрастах

Раньше могло казаться логичным: классические брюки - рубашка, спортивные штаны - худи. Но современный стиль в значительной степени строится именно на неожиданных сочетаниях.

Классические вещи можно миксовать со спортивными, женственные - с более грубыми, а расслабленные - со структурированными. Именно такие контрасты часто делают образ актуальным и придают ему характер.

Одна обувь не может заменить весь гардероб

Обувь способна кардинально изменить общее впечатление от образа. Та же комбинация вещей может выглядеть совершенно по-разному в зависимости от того, что на ногах.

Изменяется не только настроение образа, но визуальные пропорции. Поэтому полагаться на одну универсальную пару кедов для всего гардероба - не лучшая стратегия.

Прическа тоже работает на образ

Одежда - лишь часть стиля. Прическа может изменить характер всего образа: сделать его более собранным или расслабленным, женственным или, напротив, острым.

Поэтому при создании образа следует учитывать не только вещи, но и то, как они сочетаются с прической и общим видом.

Аксессуары способны сделать больше, чем новая кофта

Сумка, ремень, очки или украшения могут изменить уже знакомый комплект.

Иногда для нового звучания образа не требуется еще одна вещь в шкафу. Достаточно изменить аксессуары или добавить деталь, которая расставит нужные акценты.

Не стоит решать, что вещь "не ваша", к примеру

Еще одно правило, изменившее подход стилистки к одежде - не отбрасывать вещь только из-за того, как она выглядит на вешале.

Даже если модель поначалу кажется странной или "совершенно не моей", после примерки впечатление может кардинально измениться. Именно поэтому Кривицкая советует позволить себе экспериментировать.

"Я за "системный" гардероб. Стиль - это больше, чем просто одежда", - написала стилистка.