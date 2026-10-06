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Главная Тренды Как стилизовать серые джогеры: образы для него и для нее от стилистки Анастасии Кривицкой (фото)
Тренды 06 октября 2026 · 09:37
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Как стилизовать серые джогеры: образы для него и для нее от стилистки Анастасии Кривицкой (фото)

Серые джогеры давно вышли за пределы спортивного и домашнего гардероба
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Как стилизовать серые джогеры: образы для него и для нее от стилистки Анастасии Кривицкой (фото)

Серые джогеры можно стилизовать не только в спортивном стиле (фото: Styler)

Серые джогеры - одна из самых удобных вещей в гардеробе, но их потенциал значительно шире домашних комплектов или образов для прогулок. Все зависит от того, что прибавить к такому низу.

Styler со ссылкой на советы стилистки Анастасии Кривицкой из ее сообщения в Instаgram расскажет о четырех вариантах сочетания базовых джогеров для мужчины и женщины.

Непринужденная база на каждый день

В первом женском образе серые широкие джогеры совмещены с белой футболкой и удлиненным черным жакетом. Спортивный по характеру низ благодаря структурированному жакету выглядит более собранно. Массивные кроссовки и черные очки поддерживают непринужденное настроение комплекта.

Мужской образ построен в схожей сдержанной гамме. Серые джогеры дополняют белую футболку и черную кофту на молнии с капюшоном. Массивные кроссовки и солнцезащитные очки завершают комплект, который остается максимально комфортным, но не выглядит чисто спортивным.

Как стилизовать серые джогеры: образы для него и для нее от стилистки Анастасии Кривицкой (фото)
Удобный и лаконичный образ на каждый день (фото: instagram.com/anastasiia_krivitska)

Контрастные акценты и многослойность

Во второй женской комбинации те же серые джогеры получают совсем другой характер. Стилистка добавила красный кардиган, темный жакет в тонкую полоску и светлые ботильоны. Красный цвет становится заметным акцентом, а жакет придает образу более четкой формы и городского настроения.

Для мужчины джогеры на этот раз совмещены с клетчатой рубашкой и черной курткой-рубашкой. Темные кроссовки оставляют образ расслабленным, а несколько слоев делают его более интересным. Такой вариант показывает, что джогеры вполне можно вписать в повседневный городской гардероб вместе с рубашками и верхней одеждой более структурированного кроя.

Как стилизовать серые джогеры: образы для него и для нее от стилистки Анастасии Кривицкой (фото)
Красивый парный образ с яркими акцентами (фото: instagram.com/anastasiia_krivitska)

Спортивная база и выразительные акценты

Женский образ с серыми широкими джогерами, соединенными с облегающим серым топом, черной кожаной курткой и клетчатой рубашкой, завязанной на бедрах.

Черная кожа придает комплекту выразительности, а клетка привносит немного небрежного street-style настроения. Светлые кроссовки и большие солнцезащитные очки завершают образ, оставляя его комфортным и продуманным.

Мужской образ построен здесь на той же идее комфорта. Серые широкие джогеры дополнены серой футболкой и ярко оранжевой легкой курткой. Насыщенный цвет верхнего слоя становится главным акцентом образа, а черные солнцезащитные очки и светлые массивные кроссовки поддерживают современный городской характер комплекта.

Как стилизовать серые джогеры: образы для него и для нее от стилистки Анастасии Кривицкой (фото)
Современный комплект для него и для нее (фото: instagram.com/anastasiia_krivitska)

Кожаные куртки и глубокие цвета

В женском образе этого варианта серые джогеры приобретают более собранный и модный характер. К ним добавлен черный трикотажный свитер с высокой горловиной, кожаная коричневая куртка и ремень с золотой пряжкой. Контраст между мягкими спортивными джогерами и фактурной кожей делает образ более интересным. Черные туфли с острым носком придают ему более женственное и городское настроение.

Что касается мужского комплекта, то здесь он также демонстрирует сочетание спортивной базы с более структурированными вещами. Серые широкие джогеры дополнены бордовой футболкой и черной курткой-рубашкой с накладными карманами. Темные кроссовки поддерживают непринужденный характер, а бордовый оттенок придает цвету и делает сдержанную комбинацию более выразительной.

Как стилизовать серые джогеры: образы для него и для нее от стилистки Анастасии Кривицкой (фото)
Интересные образы с глубокими цветами (фото: instagram.com/anastasiia_krivitska)

Главная идея обоих образов - показать, насколько универсальными могут быть широкие серые джогеры. Они легко подстраиваются под разное настроение образа. Базовая футболка и кроссовки сделают комплект максимально непринужденным, а жакет, рубашка, яркий кардиган или другая акцентная обувь помогут создать более выразительную комбинацию.

Напомним, как известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие вещи из мужского гардероба следует носить женщинам.

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