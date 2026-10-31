Вес остановился, напряжение растет: что покажут в "Зважених та щасливих" 1 ноября

Почему результаты на весах разочаруют участников

Герои уже месяц на проекте и темп похудения начинает меняться. На прошлой неделе несколько участников столкнулись с плато: несмотря на приложенные усилия, цифра на весах почти не сдвинулась.

"Это взвешивание - это просто какой-то шок", - признается одна из участниц.

Тренер Марина Боржемская объясняет, что после первых стремительных результатов процесс может замедлиться.

"Я понимаю, что наступает такая неделя, когда вес немного останавливается и усложняется процесс похудения", - говорит она.

Тренер проекта Марина Божемская и экс-учасница проекта Майя Безродная (фото: СТБ)

На фоне усталости командам придется пройти новое физическое испытание, где важны не только сила и скорость.

За что команды получат бонус в два килограмма

участников ждет дистанция с тремя этапами. Они будут преодолевать сопротивление эластичных резинок, удерживать равновесие на движущихся досках и доставлять тяжелые бочки на вершину песчаного склона.

В то же время, дорогой нужно будет сохранить как можно больше хрупких яиц. Именно поэтому прийти первым будет недостаточно.

Участники "Зважених" на конкурсе (СТБ)

Команда-победитель получит минус два килограмма во время взвешивания. Это игровой бонус, который учтут в результате команды, а не фактическая потеря веса.

Кто вернется на "Зважені та щасливі"

Поддержать участников приедут две героини десятого сезона, которым знакомы разочарования из-за медленного похудения.

В синю команду Алексея Новикова посетит финалистка Магдалина Димид. На своей пятой неделе проекта она также получила меньший результат, чем ожидала.

Магдалина Димид также приехала поддержать участников (фото: СТБ)

Магда предложит команде изменить привычный формат тренировки: вместо комплекса упражнений будут подвижные игры, эстафеты и задачи, призванные помочь снять напряжение.

Желтую команду поддержит Майя Безродная - победительница домашнего похудения десятого сезона. В прошлом году на одном из взвешиваний она не потеряла ни одного килограмма, однако продолжила работать. Теперь Майя потренируется вместе с участниками нового сезона и поделится своим опытом.

Почему в лагере возникнут подозрения

Отдельной темой выпуска станет возможное нарушение правил. Участники заподозрят одну из героинь в приеме запрещенных препаратов.

"Она постоянно хочет спать, у нее постоянно нет силы", - обратит внимание Валентина.

В анонсе также показали резкую реакцию Кирилла:

"Если бы была моя воля, то я бы веником - за ворота лагеря этого человека".

О ком идет речь и подтвердятся ли подозрения, в анонсе не раскрывают. Ситуацию будут обсуждать с тренером.

Пятый выпуск "Зважених і щасливих" выйдет в воскресенье, 1 ноября, в 19:00 на СТБ. Также зрители узнают, для кого эта неделя станет последней на проекте.