От "Гарри Поттера" до "Практической магии": 7 культовых историй, которые возвращаются на экраны

"Гарри Поттер"

2 сентября HBO показал новый трейлер сериала о Гарри Поттере. Фанам подготовили один из самых подробных взглядов на новый Хогвартс. В ролике появились "новые" Гарри, Рон и Гермиона, церемония распределения, квиддич и знакомые преподаватели школы магии. Премьера первого сезона состоится на Рождество - 25 декабря 2026 года.

В этот раз создатели не продолжают знаменитую киносагу с Дэниелом Рэдклиффом, Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом, а заново экранизируют книги Джоан Ролинг. Первый сезон получил название Гарри Поттер и философский камень, а главные роли исполняют Доминик Маклафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стентон.

Авторы обещают вернуть к экранизации даже моменты из книг, которых не было в фильмах. Например, в трейлере уже показали обучение Гарри в обычной магловской школе и преследование мальчика Дадли с его друзьями.

"Американская история ужасов"

Один из самых известных хорор-сериалов ХХ века возвращается после длительного перерыва. 13 сезон "Американской истории ужасов" стартует на FX и Hulu 24 сентября, а его создатели решили превратить число 13 в настоящий праздник для давних фанатов.

На экране снова появятся Джессика Лэнг, Сара Полсон, Эван Питерс, Анджела Бассетт, Кэти Бейтс, Эмма Робертс и другие звезды антологии. Более того, часть актеров вернется именно к своим культовым образам: Лэнг снова станет Констанс Лэнгдон, Полсон - Корделией Гуд, Робертс - Мэдисон Монтгомери, а Бассетт - Мари Лаво.

Новый сезон фактически объединит миры нескольких предыдущих частей. Райан Мерфи сравнил замысел с "Мстителями": знакомые герои соберутся вместе перед общим злом. Вернутся персонажи из "Дома-убийцы", "Шабаша", "Цирка уродов", "Культа" и других сезонов.

"Практическая магия"

Спустя почти три десятилетия после выхода "Практической магии" сестры Овенс снова появятся на большом экране. Сандра Буллок и Николь Кидман вернулись к ролям Салли и Джиллиан в "Практической магии 2". Международный прокат стартует 9 сентября 2026 года.

Это не ремейк, а продолжение фильма 1998 года. Сестрам придется снова столкнуться с темной семейной магией и проклятием, угрожающим семье Овенс.

К Буллок и Кидман также присоединились актрисы из оригинального фильма - Даян Вист и Стокард Ченнинг. А новое поколение семьи сыграли Джои Кинг и Мэйси Уильямс. Режиссером стала Сюзанна Бир, а сюжет отчасти опирается на роман Элис Гоффман "Книга магии".

"Стюарт не смог спасти Вселенную"

После завершения "Теории большого взрыва" в 2019 году ее вселенная продолжила разрастаться. А летом 2026-го собственный сериал наконец-то получил один из самых забавных второстепенных героев оригинала - владелец магазина комиксов Стюарт Блум.

"Стюарт не смог спасти Вселенную" стартовал на HBO Max 23 июля. По сюжету Стюарт случайно ломает устройство, созданное Шелдоном и Леонардом, и запускает настоящий мультивсемирный апокалипсис. Спасать реальность ему приходится вместе с Денизом, Бертом и Барри Крепке.

Самый приятный бонус для фанатов оригинала - это встречи с альтернативными версиями знакомых персонажей "Теории большого взрыва". Создатели не пытаются повторить старый ситком, а используют его мир для более безумной фантастической истории.

"Аватар: Последний защитник"

Аанг тоже вернулся, но уже взрослым. 25 июля 2026 года на Paramount+ вышел полнометражный анимационный фильм "Avatar Aang: The Last Airbender", продолживший историю культового мультсериала. Это не очередное изложение приключений юного Аанга: события разворачиваются после победы над Народом Огня, когда герои уже стали взрослыми.

По сюжету Аанг узнает о старой силе, которая может помочь спасти культуру воздушных кочевников от исчезновения. Вместе с друзьями он отправляется на поиски, прежде чем эта сила попадет не в те руки и разрушит мир, за который герои так долго боролись.

Аанга озвучил Эрик Нам, а одним из самых громких новых имен актерского состава стал Дэйв Батиста.

"Властелин колец: Охота на Голлума"

Средиземье также готовится к еще одному большому возвращению. 17 декабря 2027 года Warner Bros. выпустит "Властелин колец: Охота на Голлума".

Особенно интересно, что проект снова собирает людей, создававших знаменитую кинотрилогию. Энди Серкис не только вернется к роли Голлума, но и станет режиссером картины. Питер Джексон, Фрэн Уолш и Филиппа Боенс выступают продюсерами, а Уолш и Боенс также работают над сценарием.

Так что это будет не попытка начать "Властелина колец" с чистого листа, а новая история внутри знакомой киновселенной.

"Знакомство с родителями"

Прошло уже 26 лет, как Грег Фокер впервые попытался понравиться суровому Джеку Бернсу в "Знакомстве с родителями". Теперь Бен Стиллер и Роберт Де Ниро снова возвращаются к своим знаменитым ролям.

Новый фильм получил название "Focker-in-Law" и выйдет в кинотеатрах 25 ноября 2026 года. Вместе со Стиллером и Де Ниро вернутся Оуэн Уилсон, Блайт Даннер и Терри Поло, а одним из главных новых лиц франшизы стала Ариана Гранде.

За сценарий и режиссуру отвечает Джон Гамбург, работавший над всеми тремя предыдущими фильмами серии. Universal называет новую ленту следующим разделом франшизы "Знакомство с родителями".