Від "Гаррі Поттера" до "Практичної магії": 7 культових історій, які повертаються на екрани

"Гаррі Поттер"

2 вересня HBO показав новий трейлер серіалу про Гаррі Поттера. Фанам підготували один із найдетальніших поглядів на новий Гоґвортс. У ролику з'явилися "нові" Гаррі, Рон і Герміона, церемонія розподілу, квідич та знайомі викладачі школи магії. Прем'єра першого сезону відбудеться на Різдво - 25 грудня 2026 року.

Цього разу творці не продовжують знамениту кіносагу з Деніелом Редкліффом, Еммою Вотсон та Рупертом Ґрінтом, а заново екранізують книги Джоан Ролінґ. Перший сезон отримав назву "Гаррі Поттер і філософський камінь", а головні ролі виконують Домінік Маклафлін, Аластер Стаут та Арабелла Стентон.

Автори обіцяють повернути до екранізації навіть моменти з книг, яких не було у фільмах. Наприклад, у трейлері вже показали навчання Гаррі у звичайній маґлівській школі та переслідування хлопчика Дадлі з його друзями.

"Американська історія жахів"

Один із найвідоміших горор-серіалів сучасності повертається після тривалої перерви. 13-й сезон "Американської історії жахів" стартує на FX та Hulu 24 вересня, а його творці вирішили перетворити число 13 на справжнє свято для давніх фанатів.

На екрані знову з'являться Джессіка Ленґ, Сара Полсон, Еван Пітерс, Анджела Бассетт, Кеті Бейтс, Емма Робертс та інші зірки антології. Ба більше, частина акторів повернеться саме до своїх культових образів: Ленґ знову стане Констанс Ленґдон, Полсон - Корделією Ґуд, Робертс - Медісон Монтгомері, а Бассетт - Марі Лаво.

Новий сезон фактично об'єднає світи кількох попередніх частин. Раян Мерфі порівняв задум із "Месниками": знайомі герої зберуться разом перед спільним злом. Повернуться персонажі з "Будинку-вбивці", "Шабашу", "Цирку виродків", "Культу" та інших сезонів.

"Практична магія"

Майже через три десятиліття після виходу "Практичної магії" сестри Овенс знову з'являться на великому екрані. Сандра Буллок і Ніколь Кідман повернулися до ролей Саллі та Джилліан у "Практичній магії 2". Міжнародний прокат стартує 9 вересня 2026 року.

Це не ремейк, а продовження фільму 1998 року. Сестрам доведеться знову зіткнутися з темною родинною магією та прокляттям, яке загрожує сім'ї Овенс.

До Буллок і Кідман також приєдналися акторки з оригінального фільму - Даян Віст і Стокард Ченнінг. А нове покоління родини зіграли Джої Кінг і Мейсі Вільямс. Режисеркою стала Сюзанна Бір, а сюжет частково спирається на роман Еліс Гоффман "Книга магії".

"Стюарт не зміг врятувати Всесвіт"

Після завершення "Теорії великого вибуху" у 2019 році її всесвіт продовжив розростатися. А влітку 2026-го власний серіал нарешті отримав один із найкумедніших другорядних героїв оригіналу - власник магазину коміксів Стюарт Блум.

"Стюарт не зміг врятувати Всесвіт" стартував на HBO Max 23 липня. За сюжетом Стюарт випадково ламає пристрій, створений Шелдоном і Леонардом, і запускає справжній мультивсесвітній апокаліпсис. Рятувати реальність йому доводиться разом із Деніз, Бертом і Баррі Кріпке.

Найприємніший бонус для фанатів оригіналу це зустрічі з альтернативними версіями знайомих персонажів "Теорії великого вибуху". Творці не намагаються повторити старий ситком, а використовують його світ для значно божевільнішої фантастичної історії.

"Аватар: Останній захисник"

Аанг теж повернувся, але вже дорослим. 25 липня 2026 року на Paramount+ вийшов повнометражний анімаційний фільм "Avatar Aang: The Last Airbender", який продовжив історію культового мультсеріалу. Це не черговий переказ пригод юного Аанга: події розгортаються після перемоги над Народом Вогню, коли герої вже стали дорослими.

За сюжетом Аанг дізнається про давню силу, яка може допомогти врятувати культуру повітряних кочівників від зникнення. Разом із друзями він вирушає на її пошуки, перш ніж ця сила потрапить не в ті руки й зруйнує мир, за який герої так довго боролися.

Аанга озвучив Ерік Нам, а одним із найгучніших нових імен акторського складу став Дейв Батіста.

"Володар перснів: Полювання на Ґолума"

Середзем'я також готується до ще одного великого повернення. 17 грудня 2027 року Warner Bros. випустить "Володар перснів: Полювання на Ґолума".

Особливо цікаво, що проєкт знову збирає людей, які створювали знамениту кінотрилогію. Енді Серкіс не лише повернеться до ролі Ґолума, а й стане режисером картини. Пітер Джексон, Френ Волш і Філіппа Боєнс виступають продюсерами, а Волш і Боєнс також працюють над сценарієм.

Тож це буде не спроба почати "Володаря перснів" з чистого аркуша, а нова історія всередині знайомого кіновсесвіту.

"Знайомство з батьками"

Минуло вже 26 років відтоді, як Ґреґ Фокер уперше спробував сподобатися суворому Джеку Бернсу у "Знайомстві з батьками". Тепер Бен Стіллер і Роберт Де Ніро знову повертаються до своїх знаменитих ролей.

Новий фільм отримав назву "Focker-in-Law" і вийде у кінотеатрах 25 листопада 2026 року. Разом зі Стіллером та Де Ніро повернуться Оуен Вілсон, Блайт Даннер і Тері Поло, а одним із головних нових облич франшизи стала Аріана Ґранде.

За сценарій і режисуру відповідає Джон Гамбург, який працював над усіма трьома попередніми фільмами серії. Universal називає нову стрічку наступним розділом франшизи "Знайомство з батьками".