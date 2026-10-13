Стих из четырех частей: Жадан присоединился к необычному проекту в поддержку "Хартії"

Как прочитать новое стихотворение Жадана

Партнеры проекта выпустили MOVA СВІТЛА - лимитированную серию энергетического напитка на основе матча. На каждом из четырех вариантов банок разместили часть стихотворения, написанного специально для кампании.

Чтобы составить полный текст, нужно найти четыре варианта и определить последовательность фрагментов.

По словам Жадана, стихотворение посвящено людям, поддерживающим других во время войны: энергетикам, волонтерам, медикам, спасателям и военным.

"Мы живем в бурное время, когда энергию и свет следует поддерживать друг в друге" - отметил писатель.

Он объяснил, что поэзия на банках - необычный способ выразить благодарность этим людям и одновременно помочь подразделениям его родного корпуса "Хартія".

На что направят средства

По сообщению организаторов, из каждой проданной банки 12 гривен будут перечисляться на приобретение средств связи для 2-го корпуса НГУ "Хартія".

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко отметил, что компания вместе с MOVA и Жаданом объединилась для поддержки корпуса. В MOVA также отметили благотворительную цель сотрудничества и возможности превратить украинское слово в помощь военным.

Как получить подарки от Жадана

Для участников проекта организовали

розыгрыш. Чтобы присоединиться, нужно:

собрать четыре банка со всеми частями стихотворения;

расставить их в правильной последовательности и сфотографировать;

опубликовать фото в соцсетях с хештегами #YASNO #MOVA #Хартия.

Организаторы сообщили, что победителей определят через месяц. Среди подарков - книга с подписью Сергея Жадана и стихотворение, написанное автором от руки.