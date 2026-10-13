Вірш із чотирьох частин: Жадан долучився до незвичного проєкту на підтримку "Хартії"

Як прочитати новий вірш Жадана

Партнери проєкту випустили MOVA СВІТЛА - лімітовану серію енергетичного напою на основі матча. На кожному з чотирьох варіантів банок розмістили частину вірша, написаного спеціально для кампанії.

Щоб скласти повний текст, потрібно знайти всі чотири варіанти та визначити послідовність фрагментів.

За словами Жадана, вірш присвячений людям, які підтримують інших у час війни: енергетикам, волонтерам, медикам, рятувальникам та військовим.

"Ми живемо в буремний час, коли енергію й світло варто підтримувати один в одному" - зазначив письменник.

Він пояснив, що поезія на банках - незвичний спосіб висловити вдячність цим людям і водночас допомогти підрозділам його рідного корпусу "Хартія".

На що спрямують кошти

За повідомленням організаторів, із кожної проданої банки 12 гривень перераховуватимуть на придбання засобів зв’язку для 2-го корпусу НГУ "Хартія".

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко зазначив, що компанія разом із MOVA та Жаданом об'єдналася заради підтримки корпусу. У MOVA також наголосили на благодійній меті співпраці та можливості перетворити українське слово на допомогу військовим.

Як отримати подарунки від Жадана

Для учасників проєкту організували

розіграш. Щоб долучитися, потрібно:

зібрати чотири банки з усіма частинами вірша;

розставити їх у правильній послідовності та сфотографувати;

опублікувати фото в соцмережах із хештегами #YASNO #MOVA #Хартія.

Організатори повідомили, що переможців визначать за місяць. Серед подарунків - книга з підписом Сергія Жадана та вірш, написаний автором від руки.