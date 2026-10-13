rbc.ua
Люди Тренди Холостяк Корисне Смачно Гороскопи
Головна Тренди Вірш із чотирьох частин: Жадан долучився до незвичного проєкту на підтримку "Хартії"
Тренди 13 жовтня 2026, 16:47

Вірш із чотирьох частин: Жадан долучився до незвичного проєкту на підтримку "Хартії"

Поезію розмістили на чотирьох банках напою, з продажу якого збиратимуть кошти на засоби зв'язку
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Новий вірш Жадана надрукують на напоях (фото: Styler)
Поділитися:

Сергій Жадан написав новий вірш, який можна прочитати, зібравши чотири банки напою та розставивши їх у правильній послідовності. Поезія стала частиною спільного благодійного проєкту письменника, YASNO та MOVA на підтримку 2-го корпусу НГУ "Хартія".

Про це розповідає Styler із посиланням на повідомлення YASNO.

Як прочитати новий вірш Жадана

Партнери проєкту випустили MOVA СВІТЛА - лімітовану серію енергетичного напою на основі матча. На кожному з чотирьох варіантів банок розмістили частину вірша, написаного спеціально для кампанії.

Щоб скласти повний текст, потрібно знайти всі чотири варіанти та визначити послідовність фрагментів.

За словами Жадана, вірш присвячений людям, які підтримують інших у час війни: енергетикам, волонтерам, медикам, рятувальникам та військовим.

"Ми живемо в буремний час, коли енергію й світло варто підтримувати один в одному" - зазначив письменник.

Він пояснив, що поезія на банках - незвичний спосіб висловити вдячність цим людям і водночас допомогти підрозділам його рідного корпусу "Хартія".

На що спрямують кошти

За повідомленням організаторів, із кожної проданої банки 12 гривень перераховуватимуть на придбання засобів зв’язку для 2-го корпусу НГУ "Хартія".

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко зазначив, що компанія разом із MOVA та Жаданом об'єдналася заради підтримки корпусу. У MOVA також наголосили на благодійній меті співпраці та можливості перетворити українське слово на допомогу військовим.

Як отримати подарунки від Жадана

Для учасників проєкту організували
розіграш. Щоб долучитися, потрібно:

  • зібрати чотири банки з усіма частинами вірша;
  • розставити їх у правильній послідовності та сфотографувати;
  • опублікувати фото в соцмережах із хештегами #YASNO #MOVA #Хартія.

Організатори повідомили, що переможців визначать за місяць. Серед подарунків - книга з підписом Сергія Жадана та вірш, написаний автором від руки.

Раніше ми розповідали про те, як Сергій Жадан розповів про улюблене місце в Харкові та порадив три найцікавіші книжки з останніх прочитаних.

Читайте також Курячі "бомбочки" із сиром: рецепт фуд-блогерки та власний варіант редакторки Styler 13 жовтня 2026, 16:27 Аліна Доротюк пояснила, чому її зачепила російська мова Олени Тополі у приватному відео 13 жовтня 2026, 15:49 Сумка на щодень восени та взимку: як обрати розмір, матеріал і зручні ручки 13 жовтня 2026, 15:17 Від 5 тисяч доларів на місяць: Аліна Доротюк назвала свій заробіток і витрати 13 жовтня 2026, 14:27
Більше цікавого
Корисне Де шукати гриб "тещин язик" та як його приготувати: чим особлива печіночниця, яка "кровоточить" на зрізі 13 жовтня 2026, 13:54
Люди MARUV оголосила про розрив із чоловіком після 14 років стосунків: "Кожен із нас піде своєю дорогою" 13 жовтня 2026, 13:18
Корисне Вапняний наліт у ванній: ефективні методи очищення без шкоди для покриття 13 жовтня 2026, 12:53
Люди "2 секунди після влучання": Андрій Джеджула показав моторошні кадри з Києва під час атаки РФ 13 жовтня 2026, 12:27
Гороскопи Ретроградна Венера та випробування Марса: астролог Соловйова дала прогноз до 18 жовтня 13 жовтня 2026, 12:11