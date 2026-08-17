Его голос невозможно забыть: лучшие песни Кузьмы Скрябина, которые стали легендарными

17 августа Андрею Кузьменко, известному миллионам украинцев как Кузьма Скрябин, могло бы исполниться 58 лет. В его творчестве есть песни под любое настроение - от веселых и самоироничных до щемящих и очень личных.

Styler собрал композиции и клипы Кузьмы, которые сегодня вызывают сильные эмоции и возвращают слушателей в разные периоды их жизни.

"Старі фотографії"

Наверное, одна из тех песен, для которых не требуется специальный повод. Достаточно услышать первые аккорды - и в голове сами появляются собственные "старые фотографии".

Композиция вошла в альбом "Танго" в 2005 году и стала одной из самых известных в творчестве группы. Ее пели на вечеринках, квартирниках и прямо под гитару с друзьями.

"Мовчати"

"Мовчати" - одна из самых известных лирических композиций Кузьмы. Песню Скрябин записал вместе с Ириной Билык, и именно их дуэт сделал ее особенно узнаваемой. Сингл вышел в 2003 году.

В этой песне есть и нежность, и обида, и то знакомое чувство, когда между двумя людьми уже сказано слишком много - или, наоборот, самое важное так и осталось невысказанным.

"Люди, як кораблі"

Одна из самых философских песен Кузьмы. Здесь нет привычной для него шутки ради шутки - есть разговор о людях, их дорогах, встречах и расставаниях.

Именно такие песни показывают, почему "Скрябин" был значительно больше, чем просто популярная группа. Его тексты умели говорить о сложном очень просто - без пафоса и лишних слов.

"Місця щасливих людей"

Эта композиция - совсем другой Кузьма: теплый, легкий и немного мечтательный.

Клип на песню вышел в 2011 году. Его режиссером был сам Кузьма, а снимали видео на Днепровско-Бугском лимане в Николаевской области. На официальном YouTube-канале "Кузьма Скрябин" видео набрало уже более 30 миллионов просмотров.

"Маршрутка"

Если хочется вспомнить Кузьму не задумчивым, а максимально живым - включайте "Маршрутку".

В этой песне есть все то, за что его любили: юмор, наблюдательность, узнаваемые бытовые детали и способность превратить обычную поездку в маленькую историю.

"Кольорова"

Еще один трек, который мгновенно переносит во времена, когда украинская поп- и рок-сцена переживала особый период.

Клип "Кольорова" - это отдельная порция ностальгии. Именно такие видео сегодня интересно пересматривать не только ради музыки, но и ради атмосферы той эпохи. Песню и клип включают в подборки главных хитов Скрябина.

"Мам"

В творчестве Кузьмы особое место занимают песни о близких людях. "Мам" - одна из самых личных композиций музыканта.

Кузьма посвятил ее матери Ольге Кузьменко. Песня вышла в 2012 году и стала еще одним доказательством того, что за сценическим образом веселого и временами хулиганского Кузьмы скрывался очень чувствительный автор.

"Спи собі сама"

Одна из тех песен Скрябина, которые особенно звучат вечером. Здесь нет громких заявлений - только эмоция, которую легко узнать.

Композиция остается среди песен группы, которые слушатели чаще всего упоминают в тематических подборках творчества Кузьмы.

"Сам собі країна"

Кузьма умел говорить об Украине без канцелярита и пафоса. "Сам собі країна" - именно такая песня.

В ней есть и любовь к своей земле, и честный взгляд на проблемы общества. Поэтому композиция не осталась привязана к конкретному времени - ее слова и сегодня звучат актуально.

"Дельфіни"

Отдельное место занимает "Дельфіни" - песня, которая навсегда связана с последним периодом жизни Кузьмы.

Именно клип на "Дельфіни" стал последним, который представил музыкант незадолго до гибели.

Поэтому сегодня это не просто еще один хит Скрябина, а особенно щемящее напоминание об артисте, которого украинская сцена потеряла слишком рано.

Почему песни Кузьмы не теряют своей актуальности

Через годы после смерти Кузьмы его песни не превратились только в ностальгию. "Старі фотографії", "Мовчати", "Люди, як кораблі", "Місця щасливих людей", "Маршрутка" и десятки других композиций продолжают звучать на концертах, в машинах, дома и в наушниках.

Пожалуй, именно поэтому Кузьма остается своим для разных поколений. Он умел смешить, когда было грустно, говорить простыми словами о сложных вещах и оставлять после песни ощущения, будто ты только что поговорил со старым другом.

Кузьма Скрябин (фото: instagram.com/kuzma skryabiin)