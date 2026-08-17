Його голос неможливо забути: кращі пісні Кузьми Скрябіна, які стали легендарними

17 серпня Андрію Кузьменку, відомому мільйонам українців як Кузьма Скрябін, могло б виповнитися 58 років. У його творчості є пісні під будь-який настрій - від веселих і самоіронічних до щемливих та дуже особистих.

Styler зібрав композиції та кліпи Кузьми, які й сьогодні викликають сильні емоції та повертають слухачів у різні періоди їхнього життя.

"Старі фотографії"

Напевно, одна з тих пісень, для яких не потрібен спеціальний привід. Достатньо почути перші акорди - і в голові самі з'являються власні "старі фотографії".

Композиція увійшла до альбому "Танго" 2005 року і стала однією з найвідоміших у творчості гурту. Її співали на вечірках, квартирниках і просто під гітару з друзями.

"Мовчати"

"Мовчати" - одна з найвідоміших ліричних композицій Кузьми. Пісню Скрябін записав разом з Іриною Білик, і саме їхній дует зробив її особливо впізнаваною. Сингл вийшов у 2003 році.

У цій пісні є і ніжність, і образа, і те знайоме відчуття, коли між двома людьми вже сказано надто багато - або, навпаки, найважливіше так і залишилося невисловленим.

"Люди, як кораблі"

Одна з найбільш філософських пісень Кузьми. Тут немає звичного для нього жарту заради жарту - є розмова про людей, їхні дороги, зустрічі та розставання.

Саме такі пісні показують, чому "Скрябін" був значно більшим, ніж просто популярний гурт. Його тексти вміли говорити про складне дуже просто - без пафосу та зайвих слів.

"Місця щасливих людей"

Ця композиція - зовсім інший Кузьма: теплий, легкий і трохи мрійливий.

Кліп на пісню вийшов у 2011 році. Його режисером був сам Кузьма, а знімали відео на Дніпровсько-Бузькому лимані в Миколаївській області. На офіційному YouTube-каналі "Кузьма Скрябін" відео має вже більше 30 мільйонів переглядів.

"Маршрутка"

Якщо хочеться згадати Кузьму не задумливим, а максимально живим - вмикайте "Маршрутку".

У цій пісні є все те, за що його любили: гумор, спостережливість, впізнавані побутові деталі та здатність перетворити звичайну поїздку на маленьку історію.

"Кольорова"

Ще один трек, який миттєво переносить у часи, коли українська поп- і рок-сцена переживала особливий період.

Кліп "Кольорова" - це окрема порція ностальгії. Саме такі відео сьогодні цікаво передивлятися не лише заради музики, а й заради атмосфери тієї епохи. Пісню та кліп включають до добірок головних хітів Скрябіна.

"Мам"

У творчості Кузьми особливе місце посідають пісні про найближчих людей. "Мам" - одна з найособистіших композицій музиканта.

Кузьма присвятив її своїй матері Ользі Кузьменко. Пісня вийшла у 2012 році й стала ще одним доказом того, що за сценічним образом веселого та часом хуліганського Кузьми ховався дуже чутливий автор.

"Спи собі сама"

Одна з тих пісень Скрябіна, які особливо сильно звучать увечері. Тут немає гучних заяв - лише емоція, яку легко впізнати.

Композиція залишається серед пісень гурту, які слухачі найчастіше згадують у тематичних добірках творчості Кузьми.

"Сам собі країна"

Кузьма умів говорити про Україну без канцеляриту та пафосу. "Сам собі країна" - саме така пісня.

У ній є і любов до своєї землі, і чесний погляд на проблеми суспільства. Тому композиція не залишилася прив'язаною до конкретного часу - її слова й сьогодні звучать актуально.

"Дельфіни"

Окреме місце займає "Дельфіни" - пісня, яка назавжди пов'язана з останнім періодом життя Кузьми.

Саме кліп на "Дельфіни" став останнім, який музикант представив незадовго до загибелі.

Тому сьогодні це не просто ще один хіт Скрябіна, а особливо щемке нагадування про артиста, якого українська сцена втратила надто рано.

Чому пісні Кузьми не втрачають своєї актуальності

За роки після смерті Кузьми його пісні не перетворилися лише на ностальгію. "Старі фотографії", "Мовчати", "Люди, як кораблі", "Місця щасливих людей", "Маршрутка" та десятки інших композицій продовжують звучати на концертах, у машинах, вдома та в навушниках.

Мабуть, саме тому Кузьма залишається своїм для різних поколінь. Він умів смішити, коли було сумно, говорити простими словами про складні речі й залишати після пісні відчуття, ніби ти щойно поговорив зі старим другом.

Кузьма Скрябін (фото: instagram.com/kuzma skryabiin)