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Люди 17 серпня 2026 · 11:22

"Гарні часи": що писала Гайден Панеттьєрі незадовго до смерті та з ким зробила останнє фото

Панеттьєрі було лише 36 років
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
"Гарні часи": що писала Гайден Панеттьєрі незадовго до смерті та з ким зробила останнє фото

Гайден Панеттьєрі (фото: Getty Images)

Ще кілька тижнів тому Гайден Панеттьєрі, яка померла 16 серпня, ділилася з підписниками щасливими моментами, багато усміхалася та раділа успіху своєї книги. Остання публікація 36-річної акторки в Instagram теж була світлою і зовсім не передвіщала трагедії.

Styler розповідає, що Панеттьєрі публікувала незадовго до смерті та хто був поруч із нею на останньому фото.

Яким був останній допис Гайден Панеттьєрі

Остання публікація на сторінці зірки "Героїв" та "Крику" з'явилася 27 липня - за три тижні до її раптової смерті.

На фото Панеттьєрі позувала разом зі своїм другом, відомим фотографом Рендаллом Славіном. Вони усміхалися на камеру, а сама акторка залишила під кадром лише кілька слів.

"Гарні часи та добрі друзі", - написала Гайден.

Славін тоді відповів їй у коментарях, тепло відреагувавши на спільний кадр.

Після звістки про смерть Панеттьєрі фотограф повернувся до цієї світлини. Він поширив її у своїх Instagram Stories та попрощався з подругою.

"Спочивай з миром", - написав він.

Якими були останні місяці життя акторки

Перед смертю Панеттьєрі знову багато з'являлася на публіці та активно вела соцмережі. Причиною стало важливе для неї повернення - 19 травня вийшли мемуари акторки "This Is Me: A Reckoning".

Гайден їздила на презентації, зустрічалася з читачами та ділилася моментами книжкового туру. А вже за кілька днів після виходу стало відомо, що мемуари посіли четверте місце у списку бестселерів The New York Times. Цю новину Панеттьєрі зустріла дуже емоційно.

"Аааа!!! Список бестселерів New York Times! Яка ж це була шалена подорож. Дякую всім за підтримку!" - писала вона 27 травня.

Для акторки успіх книги мав особливе значення. У ній вона вперше так докладно розповіла не про екранну кар'єру, а про те, що відбувалося за кадром.

Панеттьєрі згадувала дитинство у шоу-бізнесі, славу, яка прийшла до неї у дуже юному віці, проблеми з алкоголем, депресію, складні стосунки та тиск, із яким їй довелося зіткнутися в індустрії.

Ще коли Гайден анонсувала книгу, вона пояснювала, що хоче не просто розповісти власну історію. Акторка сподівалася, що її досвід зможе підтримати людей, які проходять через схожі випробування.

В останні місяці Панеттьєрі багато говорила саме про це. Під час однієї з травневих зустрічей вона зізналася, що хотіла б залишити після себе світ трохи кращим, ніж він був до неї.

Що відомо про смерть Гайден

Панеттьєрі померла у неділю, 16 серпня. Їй було лише 36 років. Смерть акторки підтвердила її родина через представника.

"Вона була неймовірним світлом і силою природи, яка принесла безмірну любов і радість усім, хто її знав, - і мільйонам людей, які дивилися її на екрані", - йдеться у заяві батька акторки Алана Панеттьєрі.

Причину смерті наразі не називають. Відомо, що обставини нині розслідуються.

Акторка не дожила лише п'ять днів до свого 37-річчя - 21 серпня їй мало виповнитися 37. У Панеттьєрі залишилася 11-річна донька, яку вона народила у стосунках з українським боксером Володимиром Кличком.

Після розставання дівчинка переважно жила з батьком в Україні, однак Гайден неодноразово говорила про їхній тісний зв'язок.

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Теги: Шоу-бізнес
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