Забудьте о скучных джинсах: стилист показала брюки для дорогого образа осенью

Трендовые штаны на осень 2026

Вельветовые штаны

Вельвет возвращается в осенний гардероб и отлично вписывается в сезонные образы благодаря своей фактуре. Такие штаны придают образу глубины и создают характерное осеннее настроение.

Особенно удачно будут выглядеть модели в естественных и глубоких оттенках - коричневом, бежевом, оливковом, бордовом. Сочетать их можно с базовыми рубашками, водолазками, свитерами или жакетами.

Кожаные штаны

Если хочется сделать образ более выразительным, следует обратить внимание на кожаные брюки. Они могут стать главным акцентом даже в довольно простом повседневном комплекте.

Чтобы образ не выглядел слишком тяжелым, кожаные брюки лучше сочетать с мягким трикотажем, объемными свитерами или лаконичными рубашками. Контраст фактур сделает комплект более интересным и современным.

Брюки клеш

Брюки клеш остаются одним из удачных вариантов для тех, кто хочет визуально вытянуть силуэт. Расширение от колена или бедра создает женственный и элегантный эффект.

Особенно гармонично такая модель смотрится с обувью на каблуке или платформе. Верх при этом лучше выбирать более лаконичный - например, приталенный топ, водолазку или короткий жакет.

Трикотажные штаны

Для прохладной осени трикотажные брюки могут стать комфортной альтернативой обычным джинсам. Они не только удобны, но и легко вписываются в расслабленные повседневные образы.

Чтобы вещь выглядела актуально, стилисты советуют выбирать плотный трикотаж и лаконичный крой. Дополнить такие брюки можно свитером, рубашкой, кардиганом или структурированным жакетом.

Брюки-"бананы"

Брюки-"бананы" помогут придать образу современности и легкой халатности. Благодаря характерному объему в зоне бедер и сужению книзу они выглядят интереснее классических прямых моделей.

Чтобы уравновесить силуэт, такие штаны лучше комбинировать со структурированным верхом. Жакет, рубашка или короткий пиджак помогут сделать образ собранным, но одновременно непринужденным.

Какие штаны выбрать на осень

Универсального варианта для всех нет - выбор зависит от вашего стиля и того, какой эффект вы хотите получить. Вельвет придаст образу сезонной фактурности, кожа сделает его смелее, клеш подчеркнет силуэт, трикотаж подарит комфорт, а брюки-бананы помогут создать более расслабленный и модный образ.

Главное - не бояться экспериментировать с фактурами и сочетать трендовые модели с базовыми вещами, которые уже есть в вашем гардеробе.