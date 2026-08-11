Не знаете какой педикюр выбрать? Эти 5 оттенков всегда выглядят дорого

Томатно-красный

Первый вариант - теплый томатно-красный оттенок. Это сочная интерпретация классического красного, которая придает образу динамики, но при этом остается довольно универсальной.

Такой педикюр особенно хорошо сочетается с золотыми украшениями, соломенными сумками и кожаной обувью. Он станет ярким акцентом даже в простом летнем образе.

Кремово-белый

Если классический белый кажется слишком контрастным, следует обратить внимание на кремово-белый. Мягкий оттенок выглядит более деликатно и не создает резкого предела с кожей.

Кремовый тон особенно красиво подчеркивает загар и придает педикюру более утонченный и благородный вид. При этом он остается нейтральным и легко сочетается с разными цветами обуви.

Вишнево-бордовый

Для тех, кто хочет более насыщенный цвет, отличным вариантом станет вишнево-бордовый. Глубокий оттенок напоминает спелую вишню и делает педикюр более выразительным.

Он особенно эффектно смотрится с легкими летними босоножками. В то же время глубокий вишневый не выглядит слишком тяжелым даже в летнем образе.

Молочно-розовый

Молочно-розовый - один из самых универсальных вариантов для тех, кто предпочитает сдержанный педикюр. Он создает эффект естественно здоровых и ухоженных ногтей.

Главное преимущество этого оттенка - его практичность. Он легко сочетается с любой обувью, аксессуарами и цветом одежды, поэтому не придется выбирать педикюр под каждый новый образ.

Насыщенный эспрессо

Еще один интересный вариант - глубокий темно-коричневый оттенок эспрессо. В отличие от чистого черного, он выглядит более мягким и естественным.

Эспрессо гармонично сочетается с кожей, замшей и рафией. Также он прекрасно подходит для аксессуаров шоколадных и карамельных оттенков, поэтому особенно удачно смотрится в теплой летней палитре.

Какой маникюр в моде летом 2026

Отдельно стоит обратить внимание на тренд, который может стать ярким акцентом образа - вишневый френч.

Это современная интерпретация классического французского маникюра. Вместо традиционного розового основания используется глубокий глянцевый вишневый оттенок, а кончик ногтя остается четко очерченным белым.

Такая лаконичная графика выглядит как самостоятельное украшение и может мгновенно освежить простой монохромный образ.

Какой оттенок выбрать

Если требуется максимально универсальный вариант, следует присмотреться к молочно-розовому или кремово-белому.

Для яркого акцента подойдет томатно-красный, а для более глубокого и выразительного образа - вишнево-бордовый или эспрессо.

При выборе можно ориентироваться не только на цвет обуви, но и на общую палитру гардероба, аксессуары и настроение. Именно такие небольшие детали помогают сделать летний образ цельным и продуманным.