Найдите 7 отличий в осенней кофейне: справитесь быстрее чем через минуту?

Интересная головоломка на поиск отличий

За окном кружат золотые листья, на столике ждут кофе и десерт, а сама кофейня наполнена десятками предметов. Где-то среди них и спрятаны семь смен.

Попытайтесь найти их все за 60 секунд, не подсматривая в ответе.

На этот раз мы не будем подсказывать, где именно искать. Сначала осмотрите всю сцену и попробуйте заметить несколько отличий без всякой системы.

Когда очевидные варианты закончатся, смените тактику. Не ищите предметы, которые могли исчезнуть или появиться. Сравните также их цвет, количество, узор и мелкие элементы.

Если последнее отличие никак не находится, проверьте те участки картинки, которым при первой попытке уделили меньше внимания.

Найдите все 7 отличий

Готовы? Засекайте 60 секунд и начинайте поиск.

Если хотите усложнить задачу, попробуйте справиться всего за 40 секунд.

Тест на внимательность (коллаж: Styler)

Проверяйте ответы

Не хватает только одного отличия? Дайте себе еще 15 секунд без таймера. Возможно, именно теперь она бросится в глаза.

А если найти ее так и не удалось, сверяйте ответы:

Кофе - слева на поверхности есть латте-арт, а справа его нет.

Кот - на левой картинке он сидит у окна, а на правой его нет.

Тыквы - слева одна, а справа две.

Шарф слева однотонный, а справа полосатый.

Книги на полке - их количество отличается.

Птичка за окном - слева ее нет, а справа она появляется.

Ковер - слева украшен осенними листьями, а справа однотонный.

Как вы справились

7 из 7 - отличный результат. Ни одна из спрятанных деталей не смогла вас обмануть.

5-6 из 7 - до полной победы не хватило совсем чуть-чуть. Посмотрите, какая именно смена осталась незамеченной.

3-4 из 7 - половина задания позади. Вернитесь к картинке уже без таймера и попробуйте найти остальное самостоятельно.

1-2 из 7 - на этот раз осенняя кофейня оказалась хитрее. Попытайтесь пройти тест еще раз, но теперь последовательно сравнивайте небольшие участки картинки.

0 из 7 - не унывайте и дайте себе новый шанс. Не смотрите сразу на ответы: вторая попытка может оказаться успешнее.