"Хайпуем!": відомий блогер записав пісню-пародію про Бабченко

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Відомий український блогер Богдан Процишин записав пісню-пародію про Аркадія Бабченко. Відео з кавером блогер опублікував на своїй публічній сторінці "Процишин офіційний" в соціальній мережі Facebook.

Відомий український блогер Богдан Процишин записав пісню-пародію про російського журналіста Аркадія Бабченко. Таким чином блогер відреагував на спецоперацію СБУ в Києві з інсценуванням вбивства російського журналіста Аркадія Бабченко.

Процишин зробив кавер на популярну пісню групи "Машина часу" "Мій друг краще за всіх грає блюз". Слова в приспіві пісні блогер замінив. Замість "Мій друг краще за всіх грає блюз" Процишин співає "Мій друг краще за всіх грає труп".

"Хайпуем! Сьогодні ми з тобою хайпуем!", - так підписав Богдан Процишин відео з кавером, який опублікував в соціальній мережі.

Відео: "Мій друг" (YouTube/Процишин Офіційний)

Скріншот поста (facebook.com/ProtsyshynOfficial)

Нагадаємо, 29 травня з'явилося повідомлення про те, що російського журналіста Аркадія Бабченко вбили у під'їзді власного будинку, коли він повертався з магазину.

А 30 травня керівник Служби безпеки України Василь Грицак в ході брифінгу повідомив, що російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко не загинув. Він пояснив, що це була спецоперація правоохоронців.

"До мене прийшли місяць тому люди сказали, що "є на тебе замовлення". Вартість 40 тисяч доларів, показали мої документи, мої паспортні дані, мою фотографію, яка є тільки в моєму паспорті і тільки в паспортному столі... Добути цю інформацію могли тільки спецслужби (РФ - ред.)", - повідомив Бабченко. "Я поки ще живий. Не дочекаються", - додав журналіст.

"Аркадій Бабченко живий! В результаті блискучої спецоперації, проведеної українськими правоохоронцями затримано і кілер, який отримав замовлення на вбивство Аркадія, і організатор вбивства", - повідомив нардеп Антон Геращенко.

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Відео: video.rbc.ua