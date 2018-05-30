Бабченко жив: реакция соцсетей на блестящую спецоперацию силовиков

Убийца журналиста задержан

Журналист Аркадий Бабченко жив. Об этом стало известно во время брифинга председателя СБУ по поводу "убийства" журналиста.

"Ко мне пришли месяц назад люди сказали, что "есть на тебя заказ". Стоимость 40 тысяч долларов, показали документы мои, мои паспортные данные, мою фотографию, которая есть только в моем паспорте и только в паспортном столе… Добыть информацию эту могли только спецслужбы (РФ - ред.)", - сообщил Бабченко.

"Я пока еще живой. Не дождутся", - добавил журналист.

На радостную новость отреагировали политики, чиновники, журналисты и многие пользователи сети.

"Аркадий Бабченко жив! В результате блестящей спецоперации, проведенной украинскими правоохранителями, задержаны и киллер, получивший заказ на убийство Аркадия, и организатор убийства", - сообщил нардеп Антон Геращенко.

Скриншот поста (facebook.com/anton.gerashchenko.7)

"Он жив. Я абсолютно счастлив и абсолютно опустошен", - написал журналист Айдер Муждабаев.

"Ну, ты с*ка, Аркадий Бабченко! Живи дурак, до ста лет! С сегодняшнего дня пиво только за твой счёт, за все пролитые слезы! Я тебе люблю. УРА!" – написал Роман Цимбалюк.

"Сидеть в Авдюхе и узнать что Бабченко живой. Сегодня нажрусь на радостях. Все звонят, как с днем рождения поздравляют. И спасибо тем, кто подмигнул", - написал украинский волонтер Мирослав Гай.

"Прекрасно сработанно. Так красиво россиян никто не разводил. Ну что, все расследовано, задокументированно и зафиксировано. Думаю, много кричавшим российским структурам не понравится то, что расследовано. Теперь будут уходить под лед и кричать, что все это антироссийская компания. А на самом деле это и есть лицо России. Браво украинским спецслужбам - суперпрофессинальная работа", - отметил бывший пресс-аташе посольства Грузии в Украине, журналист Бачо Корчилава.

"Шах и мат, курвы", - написал блогер Антон Ходза.

"Аркаша! Я тебя обожаю, стервец!.." – написал российский журналист Саша Сотник.

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Скриншот поста (facebook.com/sasha.sotnik)

Скриншот поста (facebook.com/sych.vitaly)

Скриншот поста (facebook.com/o.reshetylova)

Скриншот поста (facebook.com/Юрий Мысягин)

Ранее сообщалось, что убийца Бабченко задержан.