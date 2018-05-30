Бабченко живий: реакція соцмереж на блискучу спецоперацію силовиків

Убивця журналіста затриманий

Журналіст Аркадій Бабченко живий. Про це стало відомо під час брифінгу голови СБУ з приводу "вбивства" журналіста.

"До мене прийшли місяць тому люди сказали, що "є на тебе замовлення". Вартість 40 тисяч доларів, показали мої документи, мої паспортні дані, мою фотографію, яка є тільки в моєму паспорті і тільки в паспортному столі... Добути цю інформацію могли тільки спецслужби (РФ - ред.)", - повідомив Бабченко.

"Я поки ще живий. Не дочекаються", - додав журналіст.

На радісну новину відреагували політики, чиновники, журналісти і багато користувачів мережі.

"Аркадій Бабченко живий! В результаті блискучої спецоперації, проведеної українськими правоохоронцями затримані і кілер, який отримав замовлення на вбивство Аркадія, і організатор вбивства", - повідомив нардеп Антон Геращенко.

Скріншот поста (facebook.com/anton.gerashchenko.7)

"Він живий. Я абсолютно щасливий і абсолютно спустошений", - написав журналіст Айдер Муждабаєв.

"Ну, ти с*ка, Аркадій Бабченко! Живи дурень, до ста років! З сьогоднішнього дня пиво тільки за твій рахунок, за всі пролиті сльози! Я тебе люблю. УРА!" – написав Роман Цимбалюк.

"Сидіти в Авдюхе і дізнатися що Бабченко живий. Нажрусь сьогодні на радощах. Всі дзвонять, як з днем народження вітають. І спасибі тим, хто підморгнув", - написав український волонтер Мирослав Гай.

"Чудово спрацьовано. Так красиво росіян ніхто не розводив. Ну що, все розслідувано, задокументированно і зафіксовано. Думаю, тим багатьом російським структурам не сподобається те, що розслідувано. Тепер будуть йти під лід і кричати, що все це антиросійська компанія. А насправді це і є обличчя Росії. Браво українським спецслужбам - суперпрофесійна робота", - зазначив колишній прес-аташе посольства Грузії в Україні, журналіст Бачо Корчілава.

"Шах і мат, курви", - написав блогер Антон Ходза.

"Аркаша! Я тебе обожнюю, стервець!.." – написав російський журналіст Саша Сотнік.

Скріншот поста (facebook.com/lev.schev)

Скріншот поста (facebook.com/ayder.muzhdabaev)

Скріншот поста (facebook.com/myroslavhai)

Скріншот поста (facebook.com/RomanTsymbaliuk)

Скріншот поста (facebook.com/anton.ohaiogodzaimas)

Скріншот поста (facebook.com/korchilava.bacho)

Скріншот поста (facebook.com/korchilava.bacho)

Скріншот поста (facebook.com/yuriy.romanenko)

Скріншот поста (facebook.com/matvey.ganapolsky)

Скріншот поста (facebook.com/nadiya.andrikevych)

Скріншот поста (facebook.com/sasha.sotnik)

Скріншот поста (facebook.com/sych.vitaly)

Скріншот поста (facebook.com/o.reshetylova)

Скріншот поста (facebook.com/Юрий Мысягин)

Раніше повідомлялося, що вбивця Бабченко затриманий.