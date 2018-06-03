"Хайпуем!": известный блогер записал песню-пародию о Бабченко

Видео набирает просмотры

Известный украинский блогер Богдан Процишин записал песню-пародию об Аркадии Бабченко. Видео с кавером блогер опубликовал на своей публичной странице "Процишин официальный" в социальной сети Facebook.

Известный украинский блогер Богдан Процишин записал песню-пародию о российском журналисте Аркадии Бабченко. Таким образом блогер отреагировал на спецоперацию СБУ в Киеве с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Процишин сделал кавер на популярную песню группы "Машина времени" "Мой друг лучше всех играет блюз". Слова в припеве этой песне блогер заменил. Вместо "Мой друг лучше всех играет блюз" Процишин поет "Мой друг лучше всех играет труп".

"Хайпуем! Сегодня мы с тобой хайпуем!", - так подписал Богдан Процишин видео с кавером, которое опубликовал в социальной сети.

Видео: "Мой друг" (YouTube/Процишин Офіційний)

Скриншот поста (facebook.com/ProtsyshynOfficial)

Напомним, 29 мая появилось сообщение о том, что российского журналиста Аркадия Бабченко убили в подъезде собственного дома, когда он возвращался из магазина.

А 30 мая руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак в ходе брифинга сообщил, что российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко не погиб. Он пояснил, что это была спецоперация правоохранителей.

"Ко мне пришли месяц назад люди сказали, что "есть на тебя заказ". Стоимость 40 тысяч долларов, показали документы мои, мои паспортные данные, мою фотографию, которая есть только в моем паспорте и только в паспортном столе… Добыть информацию эту могли только спецслужбы (РФ - ред.)", - сообщил Бабченко. "Я пока еще живой. Не дождутся", - добавил журналист.

"Аркадий Бабченко жив! В результате блестящей спецоперации, проведенной украинскими правоохранителями, задержаны и киллер, получивший заказ на убийство Аркадия, и организатор убийства", - сообщил нардеп Антон Геращенко.

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Видео: video.rbc.ua