У храмі РПЦ парафіян вчать "бити один одному морди" (фото)

Колаж РБК-Україна

У мережі сміються над ініціативою російських священиків

В одному з храмів РПЦ, керівництво якої відбирає школи і сквери у людей, відкрили зал єдиноборств і тренажерний зал. Там, пишуть російські ЗМІ, вже відбулися перші презентаційні заняття.

Наголошується, що зал відкрився в челябінському храмі на честь преподобного Сергія Радонезького. Спочатку парафіян чекав молебень, потім крос на 3, 5 і 10 км, після чого частина людей відправилася в зал єдиноборств на тренування з кікбоксингу. Тепер священики РПЦ хочуть ввести систему абонементів у зал.

Кікбоксинг в російському храмі (фото: mediazavod.ru)

Кікбоксинг в російському храмі (фото: mediazavod.ru)

Тим часом користувачі мережі жартують з приводу відкриття залу для єдиноборств в храмі.

"Попи будуть вчити парафіян бити один одному морди. Все, втім, як і пише їхня московська біблія", - прокоментував один юзер.

Кікбоксинг в російському храмі (фото: mediazavod.ru)

"Вчать стріляти, бити... Ось вони - скрєпи!" - додав інший користувач.

"А потім влаштують турнір з перетягування бороди Кирила", - пожартував третій юзер.

Зазначимо, що нещодавно боксер Олександр Усик заявив, що готовий стати віруючим Православної церкви України.

Нагадаємо, раніше патріарх Кирило розсмішив мережа апокаліпсисом через гаджети, а також нагло "наїхав" на предстоятеля Константинопольської православної церкви патріарха Варфоломія.