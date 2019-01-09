В храме РПЦ прихожан учат "бить друг другу морды" (фото)

Коллаж РБК-Украина

В сети смеются над инициативой российских священников

В одном из храмов РПЦ, руководство которой отбирает школы и скверы у людей, открыли зал единоборств и тренажерный зал. Там, пишут российские СМИ, уже состоялись первые презентационные занятия.

Отмечается, что зал открылся в челябинском храме в честь преподобного Сергия Радонежского. Сначала прихожан ждал молебен, потом кросс на 3, 5 и 10 км, после чего часть пришедших отправилась в зал единоборств на тренировку по кикбоксингу. Теперь священники РПЦ хотят ввести систему абонементов в зал.

Кикбоксинг в российском храме (фото: mediazavod.ru)

Кикбоксинг в российском храме (фото: mediazavod.ru)

Тем временем пользователи сети шутят по поводу открытия зала для единоборств в храме.

"Попы будут учить прихожан бить друг другу морды. Все, впрочем, как и пишет их московская библия", - прокомментировал один юзер.

Кикбоксинг в российском храме (фото: mediazavod.ru)

"Учат стрелять, бить... Вот они - скрепы!" - добавил другой пользователь.

"А потом устроят турнир по перетягиванию бороды Кирилла", - пошутил третий юзер.

Отметим, что недавно боксер Александр Усик заявил, что готов стать прихожанином Православной церкви Украины.

Напомним, ранее патриарх Кирилл рассмешил сеть апокалипсисом из-за гаджетов, а также нагло "наехал" на предстоятеля Константинопольской православной церкви патриарха Варфоломея.