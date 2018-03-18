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Киянка втратила машину через сніг

STYLERКурйози        18.03.2018 - 12:55
Фото: Машина в заметі (flickr.com)
Фото: Машина в заметі (flickr.com)

Заплакана жінка попросила про допомогу поліцейських

Мешканка Києва повідомила в поліцію про те, що у неї викрали автомобіль марки BMW. Що насправді сталося з автомобілем жінки розповіли на сторінці "Київ Оперативний" в соціальній мережі Facebook.

Киянка подзвонила в поліцію і повідомила про викрадення свого автомобіля –чорного BMW 645.

"Тільки що на лінію 102 зателефонувала дівчина, по голосу було чутно, що вона плаче. Суть звернення: "Я припаркувала машину біля будинку, а зараз її немає", - сказано в повідомленні.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. По місту запустили орієнтування на зниклий автомобіль BMW 645 чорного кольору.

"Так, ситуація з крадіжками транспортних засобів зараз дійсно складна, тому на місце одразу ж відправили наряд слідчо-оперативної групи, а тим часом по району передали орієнтування на BMW 645, чорного кольору, вкрали з такої-то вулиці", - повідомляє "Київ Оперативний".

Яким ж було здивування слідчо-оперативної групи, коли вони виявили викрадений автомобіль, припаркований біля будинку. Тільки його не було видно, так як трактор, який прибирав територію між будинків, загреб сніг прямо на машину, а господиня не змогла її з-за цього виявити.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

До речі, журналісти розповіли, на яких авто їздять депутати Ради.

Депутати Верховної Ради їздять на дорогих автомобілях, але перед журналістами це приховують. Парламентарії кажуть, що машини взяті в оренду, або подаровані кимось, або взагалі службові.

Одним з фаворитів вибору нардепів прогнозовано став німецький бренд Mercedes.

"Який у мене автопарк? Я їжджу на своїй машині. Це Mercedes, звичайний седан С-класу, темно-вишневий", - розповіла про свою машину Олена Кошелева.

Відразу два "Мерса" і "Лексус" стоять у гаражі Ніни Южаниной, причому придбання новітнього "Мерса" вона називає випадковою.

Рекомендуємо подивитися відео "Як оцінюють жителі Києва роботу з прибирання снігу".

video.rbc.ua

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Теги: машина, снег, Київ
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