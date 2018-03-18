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Интервью

Киевлянка потеряла машину из-за снега

STYLERКурьезы        18.03.2018 - 12:55
Фото: Машина в сугробе (flickr.com)
Фото: Машина в сугробе (flickr.com)

Заплаканная женщина попросила о помощи полицейских

Жительница Киева сообщила в полицию о том, что у нее угнали автомобиль марки BMW. Что на самом деле случилось с автомобилем женщины рассказали на странице "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

Киевлянка позвонила в полицию и сообщила об угоне своего автомобиля –черного BMW 645.

"Только что на линию 102 позвонила девушка, по ее голосу было слышно, что она плачет. Суть обращения: "Я припарковала машину возле дома, а сейчас ее нет", - сказано в сообщении.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. По городу запустили ориентировку на пропавший автомобиль BMW 645 черного цвета.

"Да, ситуация с воровством транспортных средств сейчас действительно плачевная, поэтому на место сразу же отправили наряд следственно-оперативной группы, а тем временем по району передали ориентировку на BMW 645, черная, украли с такой-то улицы", - сообщает "Киев Оперативный".

Каким же было удивление следственно-оперативной группы, когда они обнаружили угнанный автомобиль, припаркованный возле дома. Только его не было видно, так как трактор, который убирал территорию между домов, загреб снег прямо на машину, а хозяйка не смогла ее из-за этого обнаружить.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Кстати, журналисты рассказали, на каких авто ездят депутаты Рады.

Депутаты Верховной Рады ездят на дорогих автомобилях, но перед журналистами это скрывают. Парламентарии говорят, что машины взяты в аренду, или подарены кем-то, или вообще служебные. 

Одним из фаворитов выбора нардепов прогнозируемо стал немецкий бренд Mercedes.

"Какой у меня автопарк? Я езжу на своей машине. Это Mercedes, обычный седан С-класса, темно-вишневый", - рассказала о своей машине Алена Кошелева.

Сразу два "Мерса" и "Лексус" стоят в гараже Нины Южаниной, причем покупку новейшего "Мерса" она называет случайной.

Рекомендуем посмотреть видео "Как оценивают жители Киева работу по уборке снега".

video.rbc.ua

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Теги: машина, снег, Киев
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