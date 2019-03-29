Мамо, я стараюся: Омелян підірвав мережу перепискою з мамою

Володимир Омелян розсмішив користувачів мережі Facebook зворушливою перепискою в коментарях зі своєю мамою Мартою Омелян. Прес-секретар міністра інфраструктури України Марина Томко поділилася в мережі скріншотом переписки чиновника.

Справа в тому, що на сторінці міністра з'явився коментар одного з користувачів. Він попросив чиновника сприяти продовженню поїзда "Інтерсіті" 749/750 з Івано-Франківська до Чернівців. Оскільки Чернівці з Києвом з'єднані всього одним поїздом.

На звернення коментатора відповіла його мама, написавши: "Приєднуюсь, тим більше перед туристичним сезоном, а Чернівці - перлина регіону".

Володимир Омелян відповів: "Мамо, я стараюся". Ця фраза викликала дуже бурхливу реакцію в мережі. Користувачі засипали публікацію коментарями.

Омелян розсмішив мережу перепискою з мамою (Марта Омелян, фото: facebook.com/marta.omelyan)

"Я взагалі вважаю, що завдяки мамам наших молодих керівників багато що зрушується з місця. Знаю деяких: неймовірні жінки! Респект!"

"Я вважаю, це чудово! Мама міністра не телефонує особисто "порішати", а публічно підтримує звернення-коментар! Таку Україну я люблю";

"Цитата дня";

"Мама сказала, значить потрібно зробити";

"Мама Марта - чемпіон!"

"Найкраще, що я читав у ФБ в цьому році".

Автор коментаря Bogdan Staryk, який і став каталізатором переписки, написав: "Мені здається, це добре, коли мої побажання збігаються з побажаннями мами міністра".

Омелян розсмішив мережу перепискою з мамою (скрін: facebook.com/marta.omelyan)

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А також інформували про те, що Укрзалізниця оскандалилася через чергову, яка заявила, що в Україні немає війни.